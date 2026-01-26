Walmart México llega a Fortnite: minorista lanza un nuevo mapa para reclutar talento digital en la región

Walmart México y Centroamérica innova en la búsqueda de talento tecnológico con el lanzamiento de un mapa de reclutamiento dentro del popular videojuego Fortnite. La iniciativa combina la gamificación con los procesos de selección, permitiendo que desarrolladores y programadores demuestren sus habilidades técnicas en un entorno digital e interactivo.

Según Tecnoempresa, "la empresa explicó que la iniciativa integró un entorno interactivo, en el que desarrolladores y programadores demostraron sus capacidades en lenguajes como Java, iOS y Android dentro de una experiencia gamificada, mientras el sistema registraba datos sobre la resolución de problemas".

¿Cómo funciona el Mapa de Reclutamiento de Walmart México y Centroamérica en Fortnite?

El mapa está disponible para jugadores mayores de edad mediante un código universal en Fortnite. Los participantes atraviesan distintos entornos virtuales, donde completan cinco pruebas que evalúan sus capacidades en programación, lógica y resolución de incidencias.

Cada jugador recibe al final un código individual que vincula su desempeño con el proceso de aplicación laboral, ya sea a través del canal oficial de Discord de Walmart Tech Lab o mediante un código QR. Según Tecnoempresa, "la plataforma redirige a los participantes al sitio de vacantes, donde el sistema considera los resultados obtenidos dentro del entorno de Fortnite como parte del proceso de selección".

Este modelo prioriza las habilidades demostradas por encima de las credenciales tradicionales, facilitando la incorporación de perfiles con experiencia práctica en desarrollo y resolución de problemas digitales.

Walmart México lanza un Mapa de Reclutamiento en Fortnite para talento tech.

Estrategia de Walmart: unir gaming y reclutamiento tecnológico

Juan Carlos Alarcón, Chief People Officer de Walmart de México y Centroamérica, destacó que "la coordinación de un escuadrón en Fortnite refleja habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, lo que facilita la identificación de perfiles para equipos de desarrollo".

La compañía vincula esta iniciativa con el crecimiento del sector gaming en la región. Según datos de Statista, México ocupó el segundo lugar en ingresos de la industria del videojuego durante 2024. La experiencia forma parte de un proceso más amplio de transformación digital, que busca optimizar las tiendas, potenciar el comercio electrónico y fortalecer la cadena de suministro mediante la aplicación de tecnología a distintos procesos operativos.

Durante 2025, Walmart trasladó su IT Hub de India a México, concentrando en el país equipos de desarrollo, análisis de datos y arquitectura de sistemas. Ese mismo año, obtuvo la insignia Best Place to Code, consolidándose como la tercera opción para talento tecnológico fuera de las compañías de software, según Tecnoempresa.

Impacto y beneficios del reclutamiento gamificado

El mapa permanecerá activo hasta 2027, garantizando un flujo constante de talento tecnológico en México y Centroamérica. Su integración con Fortnite y plataformas como Discord permite alcanzar a comunidades de desarrolladores ya familiarizadas con entornos digitales colaborativos.