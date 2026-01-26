PÁNICO en Walmart del suroeste de Miami-Dade tras tiroteo mortal: video muestra a agente disparando a sospechoso

Un nuevo video publicado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade revela detalles impactantes sobre un tiroteo mortal ocurrido en un Walmart del suroeste del condado el año pasado. Las imágenes muestran el momento en que un agente disparó a un sospechoso armado tras un intento de robo, desatando el pánico entre clientes y empleados del supermercado.

Walmart

Video muestra a agente de Miami-Dade disparando a sospechoso armado fuera de Walmart

El incidente ocurrió el 6 de noviembre frente a un Walmart ubicado en la intersección de South Dixie Highway con la 211th Street. Según las autoridades, el sospechoso, identificado como Kennedy Graham, de 36 años, fue detectado robando dentro de la tienda por el personal de prevención de pérdidas mediante las cámaras de seguridad.

El video de la cámara corporal del oficial muestra cómo el agente se acercó a Graham por detrás, justo afuera de la entrada, mientras el sospechoso intentaba huir. Durante el enfrentamiento, se escucha al oficial decir: "No te resistas, no te resistas".

El altercado continuó en el estacionamiento, donde ambos forcejearon durante aproximadamente un minuto antes de que Graham lograra soltarse y comenzar a correr. En ese momento, Graham portaba un arma de fuego, lo que llevó al agente a disparar tres veces, según muestran las imágenes.

Consecuencias del tiroteo y respuesta de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade

Graham cayó al suelo tras recibir los disparos y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. El agente involucrado, un oficial de 37 años con cinco años de experiencia en la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, no sufrió heridas, y no se reportaron daños a terceros. Las autoridades recuperaron el arma de Graham en la escena.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida está investigando el caso, conforme a los protocolos estándar en tiroteos policiales. Sobre la publicación del video, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade emitió un comunicado explicando:

*"Reconocemos que incidentes de esta naturaleza generan preguntas e inquietudes en nuestra comunidad, y creemos que el público tiene derecho a conocer los hechos relevantes que involucran a las fuerzas del orden. Aunque el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida continúa con una investigación exhaustiva, la publicación de estas imágenes garantiza que todos puedan observar la secuencia de los hechos tal como ocurrieron".

Este video se suma a la serie de incidentes que han encendido la discusión sobre la seguridad y el uso de la fuerza por parte de la policía en tiendas y espacios públicos del área de Miami-Dade.