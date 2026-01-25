¿Estará abierto Walmart de mi comunidad por la tormenta de invierno? Así debes consultar en Estados Unidos

La tormenta invernal Fern viene azotando con una fuerza brutal a más de 40 estados en Estados Unidos, afectando a más de 230 millones de estadounidenses, generando 12 muertes hasta el momento, carreteras bloqueadas, fríos de -43 grados, pero también cientos de miles de negocios cerrados, entre ellos Walmart.

Miles de comercios afectados por tormenta invernal Fern cierran sus puertas en Estados Unidos

La aparición de aguanieve, lluvia helada y nieve en el sur y Nueva Inglaterra están generando una serie de problemas, entre ellos que este domingo 25 de enero de 2026, alrededor de unas 800 mil personas se quedaran sin servicio eléctrico y, de acuerdo a Poweroutage.us, la cifra estaría en franco aumento.

Ante este panorama cada vez más catastrófico, es que muchos comercios y tiendas minoristas no solo ha reducido sus horarios de atención presencial a sus clientes, sino que han tomado la opción de cerrar sus puertas de forma definitiva mandando a sus empleados a casa hasta nuevo aviso, Walmart entre ellos.

Si todo resulta como el Servicio Meteorológico Nacional, lo peor de la tormenta invernal Fern tendría lugar hasta el lunes 26 de enero, por lo que, si todo va de acuerdo a las proyecciones, tanto el gigante de los supermercados en Estados Unidos y otros comercios reanudarían su atención en tienda desde el martes 27.

¿Cómo saber si mi Walmart local abrirá durante la tormenta invernal en Estados Unidos?

Sin embargo, si eres una de las personas que tienen compras pendientes que realizar en esta cadena de tiendas, hasta el momento, desde la página Web de Walmart anunciaron que están evaluando las "condiciones y operando nuestras instalaciones mientras sea seguro hacerlo".

Hasta el mediodía del domingo 25 de enero de 2026. la compañía minorista confirmó que unas 423 de sus sucursales de Walmart y Sam´s Club en más de una docena de estados de EE. UU., están cerradas a causa de las condiciones climatológicas extremas.

Por ello, para saber el estatus de atención de tu Walmart local, lo único que debes hacer es ingresar a este ENLACE para consultar con el RASTRAEDOR EN VIVO de los cierres que se actualizan constantemente.

Para que no te pierdas, cuando ingreses al rastreador y veas círculos de color rojo, son los establecimientos que, hasta el momento, han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso; mientras que los de color verde son aquellos que se mantienen abiertos, ya sea en horario regular de atención o en atención reducida dependiendo la zona.