Daylight Saving 2026 en California: ¿Llegará a su fin de forma permanente? No todos los relojes se ajustan automáticamente

En 2026, el debate sobre el horario de verano vuelve a cobrar protagonismo en California, un estado donde la precisión horaria es clave para los vuelos, el trabajo, las clases y los servicios que operan las 24 horas. Con millones de residentes y empresas que deben ajustar sus relojes, entender cuándo y cómo cambia la hora deja de ser un simple dato curioso y se convierte en una guía esencial.

Conoce las fechas de inicio y fin del horario de verano en California.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

Este año, el Daylight Saving Time (DST) comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelanten de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., acortando la noche en una hora. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasen de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

La coordinación es especialmente importante en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, donde el ritmo laboral y escolar depende de la puntualidad.

Daylight Saving 2026 en California: no todos los relojes se ajustan automáticamente

Aunque muchos teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan solos, todavía hay varios dispositivos que necesitan que cambiemos la hora manualmente. Pasarlos por alto puede causar confusiones o alterar nuestra rutina diaria. Entre los aparatos que suelen requerir este ajuste están:

Hornos y microondas de cocina

Relojes de pared y despertadores analógicos

Relojes de autos, especialmente modelos antiguos

Sistemas de riego programados sin conexión a internet

Cámaras de seguridad o DVR antiguos

Antes de acostarte en la noche del cambio de hora, recorre tu hogar y modifica los relojes que no se ajustan automáticamente. De este modo, comenzarás el día siguiente sin contratiempos ni apuros.

Adelanto de hora (marzo): Antes de acostarte el sábado 7 de marzo, adelanta todos tus relojes una hora. Por ejemplo, si son las 11:00 p. m., cámbialos a las 12:00 a. m.

Retroceso de hora (noviembre): La noche del sábado 31 de octubre, atrasa tus relojes una hora antes de dormir. Así, si son las 11:00 p. m., ajústalos a las 10:00 p. m.

Dispositivos inteligentes: Teléfonos, computadoras y relojes inteligentes suelen cambiar la hora automáticamente si tienes activada la opción de zona horaria automática.

¿El horario de verano en Estados Unidos llegará a su fin de forma permanente?

Aunque en varios estados se ha discutido si conviene o no un horario fijo, el horario de verano seguirá vigente en 2026. California sigue el calendario establecido a nivel federal, y cualquier modificación definitiva dependerá de una decisión del Congreso de Estados Unidos. Estas son algunas de las razones por las que California mantiene el horario de verano:

Aprovechar más luz en la tarde para comercio, turismo y actividades recreativas

Mejorar la seguridad vial y peatonal con más luz al salir del trabajo

Sincronizarse con otros estados clave para el comercio y los mercados financieros

Aunque la idea de un horario permanente resulta atractiva, por ahora los residentes y negocios deben seguir ajustando sus relojes dos veces al año debido al Daylight Saving de 2026.