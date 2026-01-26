Buenas noticias si vives en California: así será el reembolso en las facturas eléctricas, confirmado por Gavin Newsom

California continúa brindando alivio a los hogares y a las pequeñas empresas frente a la inflación y los altos costos de energía. El gobernador Gavin Newsom confirmó que, en 2026, se mantendrán los créditos que ayudan a reducir las facturas de electricidad, beneficiando a millones de residentes y pymes en todo el estado.

En California, desde hace diez años se aplican reembolsos en las facturas de luz y gas.

¿Cómo funcionan los créditos de electricidad y gas en California?

La Comisión de Servicios Públicos de California (PUC) detalla que "el Crédito Climático de California para electricidad se aplica dos veces al año, en primavera y otoño, y, para la mayoría de los clientes, aparecerá en su factura de abril y octubre". Por su parte, el Crédito Climático de California para gas natural se otorga una vez al año, en abril.

Este beneficio se distribuye de manera uniforme entre todos los clientes residenciales de cada proveedor de electricidad, "independientemente del consumo de energía o del importe de la factura", asegura la PUC. Los montos de los reembolsos varían entre USD 35 y USD 259, con un promedio estimado de USD 61 por cliente.

Gavin Newsom confirma $700 millones en reembolsos para 2026

El gobernador enfatizó que "millones de familias californianas recibirán un reembolso en sus facturas de electricidad, y este será aún mayor gracias a las nuevas leyes que firmé". Estos créditos no solo benefician a los hogares, sino también a las pequeñas empresas, garantizando igualdad sin importar el consumo individual de energía.

El programa forma parte del California Cap-and-Trade Program, que exige a los grandes emisores de gases de efecto invernadero comprar derechos de emisión en subastas gestionadas por la Junta de Recursos del Aire de California. La PUC aclara que "la recepción del crédito y su importe dependen de los precios de mercado de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, no del consumo de energía".

Impacto a largo plazo y proyectos sostenibles en California

Los ingresos de este programa se reinvierten en proyectos que buscan un futuro energético más limpio y resiliente. Entre las iniciativas, destacan:

Construcción de viviendas asequibles cerca de centros laborales.

Desarrollo del primer tren de alta velocidad del país.

Implementación de transporte cero emisiones en diversas comunidades.

El paquete de leyes bipartidistas firmado por Newsom también tiene como objetivo estabilizar el suministro de gasolina y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según el gobernador, incluye "reembolsos más grandes en las facturas de electricidad, suministros de gas más confiables, mejor protección contra incendios para los propietarios y una red eléctrica más inteligente que ahorrará miles de millones a las familias. Mantenemos las protecciones de salud y medio ambiente mientras construimos un futuro energético más limpio y resiliente".

Con estas medidas, California reafirma su liderazgo en políticas climáticas y en el apoyo económico directo a sus ciudadanos, ofreciendo un alivio tangible frente a los costos de energía, que no dejan de aumentar.