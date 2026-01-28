- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
CONFRONTACIÓN en Walmart de Albuquerque: guardia de seguridad y buen samaritano se enfrentan a un ladrón armado
Un intento de robo en un Walmart de Albuquerque se volvió peligroso cuando un joven armado se enfrentó a un guardia y a un buen samaritano que intentó ayudar.
Un incidente que involucró a un guardia de seguridad y a un buen samaritano se registró esta mañana en un Walmart de Albuquerque, dejando en evidencia la rapidez con la que pueden escalar los conflictos en las tiendas minoristas. La situación ocurrió en el establecimiento ubicado en el 2266 de Wyoming Blvd NE, cuando un joven de 21 años intentó abandonar la tienda con artículos sin pagar.
Anthony Miller, de 21 años y residente de Albuquerque, fue reducido.
PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo
Guardia de seguridad y buen samaritano se enfrentan a ladrón armado en Walmart de Albuquerque
Según ABQ RAW, el sospechoso, identificado como Anthony Miller, residente de Albuquerque, fue sorprendido intentando salir con mercancía por un valor de $26.84. Un guardia de seguridad del IPS se acercó a Miller y le indicó: "Simplemente deja las cosas y puedes irte".
El joven, sin embargo, no accedió y comenzó a empujar al guardia, dando inicio a un enfrentamiento físico. En medio de la confrontación, Miller gritó: "¡No voy a volver a la cárcel!", lo que alertó a un buen samaritano presente en la escena.
Intervención de un ciudadano y cargos contra el sospechoso
El testigo observó que Miller sacó una pistola de su cinturón y trató de intervenir para desarmarlo, pero sufrió una mordida en la muñeca durante el intento. La seguridad adicional del IPS logró finalmente reducir y esposar al sospechoso, según informó ABQ RAW.
Aunque la denuncia no especifica cuánto tiempo tardó en llegar la policía de Albuquerque, cuando lo hizo, se llevaron a Miller bajo custodia. Durante el interrogatorio, los agentes notaron que el joven estaba visiblemente ebrio. Miller enfrenta ahora cargos por uso negligente de un arma, agresión a alguien que no era miembro de su hogar y hurto agravado en tiendas.
Este incidente resalta los riesgos que pueden surgir en situaciones cotidianas dentro de los comercios, así como la valentía de los ciudadanos y del personal de seguridad al intervenir en delitos.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90