CONFRONTACIÓN en Walmart de Albuquerque: guardia de seguridad y buen samaritano se enfrentan a un ladrón armado

Un incidente que involucró a un guardia de seguridad y a un buen samaritano se registró esta mañana en un Walmart de Albuquerque, dejando en evidencia la rapidez con la que pueden escalar los conflictos en las tiendas minoristas. La situación ocurrió en el establecimiento ubicado en el 2266 de Wyoming Blvd NE, cuando un joven de 21 años intentó abandonar la tienda con artículos sin pagar.

Guardia de seguridad y buen samaritano se enfrentan a ladrón armado en Walmart de Albuquerque

Según ABQ RAW, el sospechoso, identificado como Anthony Miller, residente de Albuquerque, fue sorprendido intentando salir con mercancía por un valor de $26.84. Un guardia de seguridad del IPS se acercó a Miller y le indicó: "Simplemente deja las cosas y puedes irte".

El joven, sin embargo, no accedió y comenzó a empujar al guardia, dando inicio a un enfrentamiento físico. En medio de la confrontación, Miller gritó: "¡No voy a volver a la cárcel!", lo que alertó a un buen samaritano presente en la escena.

Intervención de un ciudadano y cargos contra el sospechoso

El testigo observó que Miller sacó una pistola de su cinturón y trató de intervenir para desarmarlo, pero sufrió una mordida en la muñeca durante el intento. La seguridad adicional del IPS logró finalmente reducir y esposar al sospechoso, según informó ABQ RAW.

Aunque la denuncia no especifica cuánto tiempo tardó en llegar la policía de Albuquerque, cuando lo hizo, se llevaron a Miller bajo custodia. Durante el interrogatorio, los agentes notaron que el joven estaba visiblemente ebrio. Miller enfrenta ahora cargos por uso negligente de un arma, agresión a alguien que no era miembro de su hogar y hurto agravado en tiendas.

Este incidente resalta los riesgos que pueden surgir en situaciones cotidianas dentro de los comercios, así como la valentía de los ciudadanos y del personal de seguridad al intervenir en delitos.