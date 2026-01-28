Por encima de Walmart y Costco: conoce el MEJOR SUPERMERCADO de EE. UU. que lideró el ranking del último año

Tanto Walmart como Costco son de las cadenas minoristas más conocidas en EE. UU. su organización y la variedad de ofertas y productos que poseen. Sin embargo, de acuerdo con la clasificación anual de Dunnhumby, por segundo año consecutivo una cadena originaria de Texas se posicionó en el primer lugar del ranking nacional del mejor supermercado de Estados Unidos 2025.

Luego de evaluar 81 cadenas de comestibles más grandes del país, Dunnhumby concluyó que el primer lugar sería para H-E-B, la compañía texana que opera 435 tiendas en Texas y México.

El mejor supermercado de EE. UU.

El ranking se elaboró a partir de encuestas realizadas a más de 11.000 consumidores, quienes evaluaron diversos factores clave en su experiencia de compra, entre ellos:

Precios accesibles

Facilidad al comprar

Disponibilidad de productos

Programas de lealtad

Pedidos en línea

Entrega a domicilio

Experiencia general en tienda

El primero lugar del Top 10 supermercados de EE. UU. es para la compañía texana H-E-B.

Con base en estos criterios, se conformó el Top 10 de supermercados en Estados Unidos, en el que destacan cadenas reconocidas como Aldi, WinCo Foods, Trader Joe’s, Amazon, Wegmans y ShopRite, entre otras.

Top 10 supermercados de EE. UU.

Según la clasificación anual de Dunnhumby, que evaluó a las 81 cadenas comestibles más grandes de Estados Unidos a partir de las opiniones de más de 11 mil consumidores, se destacan aquellas que ofrecen mejores servicios, así como una excelente experiencia general en tienda. Por primera vez tres cadenas regionales lideraron el listado, reflejando un cambio en las preferencias de los compradores. A continuación, te mostramos a las 10 mejores cadenas comestibles en EE. UU.: