ATENCIÓN, clientes de Walmart: pronto notarán IMPORTANTES CAMBIOS en los estacionamientos de sus tiendas en 19 estados

Walmart está transformando la experiencia de estacionamiento en sus tiendas y clubes en 19 estados, incluido Alabama. La cadena minorista más grande de Estados Unidos está implementando estaciones de carga para vehículos eléctricos (VE), un paso clave hacia la movilidad sostenible y la mayor conveniencia para sus clientes.

Modificaciones en los estacionamientos de Walmart en 19 estados.

Walmart amplía estaciones de carga para vehículos eléctricos en 19 estados

Según AL.com, Walmart inició este plan en 2023 y busca contar con estaciones de carga rápida para autos eléctricos en tiendas Walmart y Sam’s Club de costa a costa para 2030. Las instalaciones incluirán cargadores de 400 kW que permitirán recargar los vehículos de manera rápida y segura.

"Con una tienda o club ubicado a menos de 16 kilómetros de aproximadamente el 90 % de los estadounidenses, estamos en una posición privilegiada para ofrecer una opción de carga conveniente que facilite la adopción de vehículos eléctricos, ya sea que las personas vivan en zonas rurales, suburbanas o urbanas", indicó Walmart en su anuncio original, citado por AL.com.

Actualmente, Walmart lista 78 estaciones como "próximamente disponibles" y, según evchargingstations.com, se espera que el total alcance cerca de 100 ubicaciones en todo el país. Esto incluye tiendas en Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Missouri, Carolina del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Utah y Washington.

¿Cómo funcionarán las nuevas estaciones de carga de Walmart?

Una vez operativas, las estaciones permitirán a los conductores iniciar la carga mediante la app de Walmart, simplemente escaneando un código en el lugar. Los cargadores contarán con conexiones CCS1, utilizadas por la mayoría de los vehículos eléctricos que no son Tesla, y NACS, el enchufe más delgado diseñado por Tesla.

"Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes y miembros donde viven y facilitar el acceso a quienes conducen por todo el país", agregó Walmart, según AL.com. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, al mismo tiempo que ofrece comodidad a sus millones de clientes.