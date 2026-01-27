¡Importante! Un Walmart de Woodstock, en Estados Unidos, ha reabierto sus puertas para el público en general luego de haber sido cerrado tras un incendio que se registró en la víspera de Año Nuevo. Este siniestro, que las autoridades han determinado como un acto provocado, ocasionó daños que ascienden a millones de dólares. A continuación, todo lo que se sabe sobre este hecho.

Walmart: reabren tienda tras incendio provocado en Año Nuevo y que causó daños

Recientemente, el medio 'shawlocal.com' y otros medios internacionales compartieron información relevante sobre la reapertura de una tienda de Woodstock, EE. UU., la cual había estado en proceso de investigación y cerrada debido a un incendio que se reportó en vísperas de Año Nuevo.

Walmart: reabren tienda tras incendio provocado en Año Nuevo y que causó daños.

Este 27 de enero, a casi un mes de lo ocurrido, la propia Oficina de Prensa de Walmart confirmó todas las áreas de la tienda están nuevamente disponibles para los clientes desde este domingo. Recordemos que aquella tragedia causó serios daños materiales. No obstante no se confirmó sobre la situación de alguna persona herida en aquel momento.

Vale precisar que, con relación a la sección de comestibles y productos esenciales para el hogar, se logró la reapertura el 6 de enero, aproximadamente una semana tras lo sucedido. En tanto, las autoridades ya han dado el visto bueno para la atención con normalidad en el establecimiento.

¿Qué hacer ante un incendio en Walmart?

Cabe precisar que, ante un incendio en Walmart, es necesario mantener la calma y alertar de inmediato al personal de la tienda americana. La evacuación debe realizarse a través de las salidas de emergencia señalizadas, evitando el uso de elevadores y sin regresar por objetos personales.

En el caso de que presente humo, se recomienda gatear agachado, cubriendo nariz y boca, y esperar en el punto de encuentro exterior designado. La seguridad de todos es la prioridad en situaciones de emergencia.