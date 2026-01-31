Una gran cantidad de habitantes de Ohio, EE. UU., se verán en la obligación de trabajar o formar parte de ciertos programas de capacitación para poder recibir todos los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir de este 1 de febrero, a medida que entran en vigencia nuevos requisitos laborales. AQUÍ todo lo que debes saber.

SNAP: a partir de mañana, estos serán los nuevos requisitos para recibir el apoyo en Ohio

Según lo expuesto por el director del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio "el verano pasado, el Congreso aprobó la ley HR 1 que amplió algunos de esos requisitos laborales, de modo que algunas personas que antes no estaban obligadas a tener un requisito laboral ahora tendrán que participar en trabajo, capacitación o algún tipo de actividad voluntaria".

Bajo esta mención, es importante saber que, recientemente, la Oficina de Desarrollo de Empleo y Servicios Familiares (ODJFS) ha implementado nuevas regulaciones que perjudican a varios grupos específicos, quienes ahora deberán cumplir con requisitos laborales para acceder a SNAP.

Estos grupos incluyen a personas de 55 a 64 años, padres con hijos de 14 años o más, veteranos, personas sin hogar y aquellos que están saliendo del sistema de acogida. Anteriormente, estos colectivos estaban exentos de tales exigencias.

"Es relevante señalar que muchos de estos individuos ya están empleados y cumplen con los requisitos laborales, a pesar de haber estado exentos", añadió Damschroder.

¿A partir de qué fecha deben mostrar el cumplimiento de estos requisitos?

Cabe precisar que el cambio entra en vigencia de este 1 de febrero y los beneficiarios de SNAP tendrán que mostrar prueba de cumplir con los requisitos laborales desde este 1 de marzo, tal como señala ODJFS.

En tanto, Damschroder aseguró que las oficinas de empleo y los servicios familiares del condado son los mejores recursos para este grupo de beneficiarios con relación a estas últimas modificaciones.