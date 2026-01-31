- Hoy:
ALERTA beneficiarios con SNAP: a partir de mañana, estos serán los nuevos requisitos para recibir el apoyo alimentario en Ohio
Conoce cuáles son los requisitos laborales del SNAP en Ohio, EE. UU., que entran en vigor a partir de mañana, 1 de febrero. ¿Quiénes tendrían complicaciones?
Una gran cantidad de habitantes de Ohio, EE. UU., se verán en la obligación de trabajar o formar parte de ciertos programas de capacitación para poder recibir todos los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir de este 1 de febrero, a medida que entran en vigencia nuevos requisitos laborales. AQUÍ todo lo que debes saber.
SNAP: a partir de mañana, estos serán los nuevos requisitos para recibir el apoyo en Ohio
Según lo expuesto por el director del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio "el verano pasado, el Congreso aprobó la ley HR 1 que amplió algunos de esos requisitos laborales, de modo que algunas personas que antes no estaban obligadas a tener un requisito laboral ahora tendrán que participar en trabajo, capacitación o algún tipo de actividad voluntaria".
Bajo esta mención, es importante saber que, recientemente, la Oficina de Desarrollo de Empleo y Servicios Familiares (ODJFS) ha implementado nuevas regulaciones que perjudican a varios grupos específicos, quienes ahora deberán cumplir con requisitos laborales para acceder a SNAP.
Estos grupos incluyen a personas de 55 a 64 años, padres con hijos de 14 años o más, veteranos, personas sin hogar y aquellos que están saliendo del sistema de acogida. Anteriormente, estos colectivos estaban exentos de tales exigencias.
"Es relevante señalar que muchos de estos individuos ya están empleados y cumplen con los requisitos laborales, a pesar de haber estado exentos", añadió Damschroder.
¿A partir de qué fecha deben mostrar el cumplimiento de estos requisitos?
Cabe precisar que el cambio entra en vigencia de este 1 de febrero y los beneficiarios de SNAP tendrán que mostrar prueba de cumplir con los requisitos laborales desde este 1 de marzo, tal como señala ODJFS.
En tanto, Damschroder aseguró que las oficinas de empleo y los servicios familiares del condado son los mejores recursos para este grupo de beneficiarios con relación a estas últimas modificaciones.
