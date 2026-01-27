¡Muy importante! A partir del 1 de febrero, todos los beneficiarios de entre 18 y 64 años que no cuenten con dependientes menores de 14 años tendrán que cumplir con un requisito indispensable de trabajo o voluntariado de al menos 80 horas mensuales. Esta medida es necesaria para conservar sus beneficios del programa SNAP en EE. UU. ¿Podrías verte perjudicado? AQUÍ todo lo que se sabe.

SNAP: las reglas de elegibilidad que entrarán en vigencia este 1 de febrero y con este cambio

El Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se encarga de brindar apoyo a personas y familias de bajos ingresos para la compra de alimentos en EE. UU. No obstante, desde el 1 de febrero, se reportarán cambios y los que no cumplan con el requisito de un trabajo estable o voluntariado de 80 horas mensuales, solo podrán recibir asistencia por tres meses en un lapso de tres años.

Ante ello, la pastora Sandra Gillespie, directora ejecutiva de la Despensa de Alimentos Pan de Vida, expresó su preocupación por la confusión que enfrentan muchos de sus clientes respecto a los criterios necesarios para continuar recibiendo el apoyo de estos beneficios. "Muchos tienen miedo porque saben que no cumplirán con esos criterios", fueron sus declaraciones compartidas por 'nbcchicago'.

La despensa, que atiende a aproximadamente 200 personas semanalmente, representa solo una pequeña parte de los casi dos millones de habitantes de Illinois que dependen de SNAP. Gillespie resaltó que las personas mayores de 50 años, que carecen de habilidades laborales actualizadas o enfrentan problemas de movilidad, se encuentran en una situación difícil.

"No pueden ir a Amazon y cargar con esas cajas pesadas. Muchas de las industrias en las que trabajaban cuando eran jóvenes ya no existen. ¿Adónde van a ir?", expresó. Ante lo expuesto, se anticipa que los bancos de alimentos verán un aumento en la demanda de sus servicios.

¿Cómo verificar si eres elegible o no al beneficio SNAP?

Los beneficiarios del SNAP tienen la posibilidad de comprobar su situación con relación a los drásticos requisitos laborales. Para ello, pueden utilizar el evaluador de requisitos de trabajo de SNAP ABE.

Esta alternativa es una herramienta que les permite determinar si cumplen con las condiciones necesarias o si son elegibles para solicitar una exención de aquellos requisitos.