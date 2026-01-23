ATENCIÓN, beneficiarios de SNAP en Florida: la lista de alimentos que NO podrán comprar desde abril de 2026
Debido a los cambios que entrarán en vigor esta primavera, cientos de familias en Florida no podrán comprar ciertos alimentos haciendo uso de sus beneficios SNAP.
En Florida, miles de familias hispanas dependen del programa SNAP para completar sus compras diarias. A partir de abril de 2026, ciertos productos dejarán de estar cubiertos, generando inquietud entre beneficiarios y comercios.
Esta medida forma parte de la iniciativa Healthy SNAP, que busca fomentar una alimentación más saludable y reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, problemas frecuentes en comunidades latinas del sur del estado.
Alimentos que dejarán de estar permitidos con SNAP
El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) confirmó que, desde el 20 de abril de 2026, los beneficios de SNAP ya no podrán utilizarse para comprar:
- Refrescos o bebidas gaseosas azucaradas
- Bebidas energéticas
- Dulces
- Postres ultraprocesados y de larga duración
A partir de abril de 2026, cientos de familias en Florida no podrán comprar ciertos alimentos con los beneficios SNAP.
Estos productos, con alto contenido de azúcar añadida y bajo valor nutricional, dejarán de estar disponibles, lo que impactará tanto a los beneficiarios como a los comercios locales que los vendían regularmente.
El objetivo de la medida es redirigir los beneficios hacia alimentos más frescos y nutritivos, asegurando que SNAP cumpla su propósito original de mejorar la nutrición y la salud pública.
Qué productos seguirán permitidos y cómo afectará a los comercios
Aunque varios artículos dejarán de estar cubiertos, los beneficiarios de SNAP en Florida podrán seguir comprando:
- Agua con gas natural o con sabor natural
- Bebidas con más del 50% de jugo o menos de 5 g de azúcar añadida
- Café y té
- Bebidas deportivas como Gatorade o Powerade
- Productos horneados frescos de panaderías locales
Los supermercados y tiendas que aceptan SNAP, desde cadenas grandes como Publix y Walmart hasta bodegas latinas, deberán actualizar sus sistemas de venta para bloquear los artículos restringidos. Además, recibirán capacitación en español para orientar a los clientes, garantizando que la transición sea clara y accesible para todos.
La política piloto Healthy SNAP estará vigente hasta diciembre de 2027 y podría servir como modelo para otros estados con alta población latina, reforzando la relación entre asistencia alimentaria y alimentación saludable.
