ATENCIÓN, beneficiarios de SNAP en Florida: la lista de alimentos que NO podrán comprar desde abril de 2026

En Florida, miles de familias hispanas dependen del programa SNAP para completar sus compras diarias. A partir de abril de 2026, ciertos productos dejarán de estar cubiertos, generando inquietud entre beneficiarios y comercios.

Esta medida forma parte de la iniciativa Healthy SNAP, que busca fomentar una alimentación más saludable y reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, problemas frecuentes en comunidades latinas del sur del estado.

Alimentos que dejarán de estar permitidos con SNAP

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) confirmó que, desde el 20 de abril de 2026, los beneficios de SNAP ya no podrán utilizarse para comprar:

Refrescos o bebidas gaseosas azucaradas

o bebidas gaseosas azucaradas Bebidas energéticas

Dulces

Postres ultraprocesados y de larga duración

A partir de abril de 2026, cientos de familias en Florida no podrán comprar ciertos alimentos con los beneficios SNAP.

Estos productos, con alto contenido de azúcar añadida y bajo valor nutricional, dejarán de estar disponibles, lo que impactará tanto a los beneficiarios como a los comercios locales que los vendían regularmente.

El objetivo de la medida es redirigir los beneficios hacia alimentos más frescos y nutritivos, asegurando que SNAP cumpla su propósito original de mejorar la nutrición y la salud pública.

Qué productos seguirán permitidos y cómo afectará a los comercios

Aunque varios artículos dejarán de estar cubiertos, los beneficiarios de SNAP en Florida podrán seguir comprando:

Agua con gas natural o con sabor natural

Bebidas con más del 50% de jugo o menos de 5 g de azúcar añadida

o menos de 5 g de azúcar añadida Café y té

y Bebidas deportivas como Gatorade o Powerade

o Productos horneados frescos de panaderías locales

Los supermercados y tiendas que aceptan SNAP, desde cadenas grandes como Publix y Walmart hasta bodegas latinas, deberán actualizar sus sistemas de venta para bloquear los artículos restringidos. Además, recibirán capacitación en español para orientar a los clientes, garantizando que la transición sea clara y accesible para todos.

La política piloto Healthy SNAP estará vigente hasta diciembre de 2027 y podría servir como modelo para otros estados con alta población latina, reforzando la relación entre asistencia alimentaria y alimentación saludable.