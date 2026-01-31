¿Dónde protegerse del frío extremo en Texas? Refugios disponibles este fin de semana

Texas enfrentará este fin de semana un clima invernal extremo, con temperaturas que podrían caer por debajo del punto de congelación, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Para proteger a los residentes más vulnerables, las autoridades estatales han activado centros de refugio temporal en las principales ciudades. Estos espacios ofrecen calor seguro y asistencia a quienes puedan verse afectados por el frío severo.

Centros de refugio en Houston ante temperaturas peligrosas

Si te encuentras en Houston, puedes acudir a cualquiera de los siguientes refugios hasta el domingo 1 de febrero. Recuerda verificar la disponibilidad llamando al 3-1-1.

Acres Homes Multi-Service Center – 6719 W Montgomery Rd.

Northeast Multi-Service Center – 9720 Spaulding St.

Kashmere Multi-Service Center – 4802 Lockwood Dr.

Moody Community Center – 3725 Fulton St.

Fonde Community Center – 110 Sabine St.

Denver Harbor Multi-Service Center – 6402 Market St.

Magnolia Multi-Service Center – 7037 Capitol St.

Metropolitan Multi-Service Center – 1475 W Gray St.

Southwest Multi-Service Center – 6400 High Star Dr.

Sunnyside Multi-Service Center – 4410 Reed Rd.

Refugios disponibles en Dallas para protegerse del frío extremo

En Dallas, los residentes pueden acudir a los siguientes lugares de resguardo temporal hasta el domingo 1 de febrero. Se recomienda llamar al 3-1-1 antes de acudir.

Kay Bailey Hutchison Convention Center – 650 S. Griffin St.

Theatre Three – 2800 Routh St., Suite 168

Sedes seleccionadas de YMCA

Austin Street Center – 2929 Hickory St.

The Salvation Army

Mantén tu hogar cálido, vístete adecuadamente y evita la exposición prolongada al frío para reducir el riesgo de hipotermia o congelación.