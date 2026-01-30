0
Frío letal en Estados Unidos: las MEDIDAS URGENTES que debes de tomar para no poner tu vida en riesgo

Las temperaturas bajo cero y el viento helado ponen en riesgo a millones en el Medio Oeste y la Costa Este. Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia.

Dara Rojas
El frío extremo no perdona: protegerse puede salvar vidas
El frío extremo no perdona: protegerse puede salvar vidas
El invierno se ha hecho sentir con fuerza en amplias zonas de Estados Unidos y las autoridades insisten en no subestimar los riesgos. La combinación de temperaturas bajo cero y fuertes vientos mantiene en alerta al Medio Oeste y la Costa Este, donde la sensación térmica podría descender hasta niveles peligrosos. En ciudades como Minneapolis, el wind chill podría alcanzar los -13 grados, mientras que Nueva York y Atlanta también enfrentarán valores inusualmente bajos.

Ante este escenario, especialistas recomiendan tomar medidas básicas pero clave para proteger el hogar, cuidar la salud y evitar contratiempos al conducir. Prepararse a tiempo puede prevenir daños materiales y, sobre todo, situaciones que pongan en riesgo la vida.

Cómo proteger tu hogar y tu salud ante el frío extremo

Para evitar que las tuberías se congelen, se aconseja mantener una temperatura constante dentro de la vivienda, incluso durante la noche o si se sale por varios días. Dejar la calefacción encendida a un nivel mínimo ayuda a prevenir rupturas costosas. También es útil abrir los gabinetes de cocina y baño para permitir que el aire caliente circule alrededor de las cañerías, además de dejar correr un leve hilo de agua en los grifos conectados a tuberías expuestas.

En cuanto a la salud, la exposición prolongada al frío puede provocar congelación e hipotermia. Las zonas más vulnerables suelen ser nariz, orejas, manos y pies, mientras que la hipotermia puede afectar la capacidad de pensar y moverse con normalidad. Vestirse en capas, cubrir bien la cabeza, mantenerse seco e hidratado y limitar el tiempo al aire libre son medidas fundamentales. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren especial atención.

Consejos para manejar con temperaturas bajo cero

El frío también impacta directamente en los vehículos. Las baterías tienden a descargarse con mayor facilidad y el hielo puede afectar parabrisas, cerraduras y neumáticos. Antes de salir, se recomienda revisar el estado de la batería y retirar cualquier acumulación de hielo de los vidrios. Si una cerradura está congelada, un poco de gel antibacterial en la llave puede ayudar a destrabarla, mientras que una alfombra colocada bajo la rueda puede mejorar la tracción si el auto patina.

Las autoridades recuerdan que conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas es clave durante episodios de frío extremo. Estar informado y preparado puede marcar la diferencia en medio de una ola invernal que aún no da tregua.

