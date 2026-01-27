Alerta a residentes en Estados Unidos: así puedes pedir que limpien la nieve de tu calle tras tormenta invernal

Luego del paso de la tormenta invernal que afectó a Estados Unidos, el área metropolitana de Washington quedó entre 6 y 10 pulgadas de nieve acumulada. Aunque las autoridades priorizan avenidas principales y rutas de emergencia, muchas calles residenciales continúan cubiertas de hielo y nieve compacta.

En este contexto, conocer cómo y a quién contactar puede marcar la diferencia para que tu calle sea incluida en la lista de limpieza. Tanto Washington D.C como Maryland y Virginia cuentan con herramientas oficiales para consultar el avance de los equipos quitanieve o reportar vías que aún no han sido despejadas.

Vecinos pueden solicitar la limpieza de nieve en sus calles tras la tormenta invernal.

Cómo solicitar limpieza de nieve en Washington D.C.

El Distrito de Columbia dispone de Snow Tracker, un mapa interactivo que permite ver en tiempo real qué calles ya han sido limpiadas y dónde se encuentran los equipos de remoción de nieve.

Si tu calle sigue cubierta, puedes reportarlo llamando al 311, la línea de atención para servicios municipales. Desde allí, tu solicitud queda registrada para que sea evaluada por los equipos correspondientes.

Opciones para reportar calles sin limpiar en Maryland

En el condado de Montgomery, los residentes pueden ingresar su dirección y código postal en el portal oficial del condado para verificar el estado de la remoción de nieve. Si la vía no ha sido despejada, es posible crear una solicitud de servicio. También está disponible el número 301-513-7300 para consultas adicionales.

En el condado de Prince George’s, las autoridades piden esperar 48 horas después de que termine la precipitación antes de hacer un reporte. Pasado ese plazo, se puede llamar al 311 o al 301-883-4748 para emergencias o problemas relacionados con las carreteras.

Por su parte, el condado de Anne Arundel cuenta con un mapa interactivo para verificar el estado de las calles y permite solicitar servicios vinculados a la nieve llamando al 311.

Qué hacer si vives en Virginia

El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) ofrece un mapa interactivo que muestra cámaras de tráfico en vivo, el recorrido de los camiones quitanieve y las carreteras ya despejadas.

En Alexandria, los residentes pueden consultar un mapa específico de informes de nieve para seguir el avance de los trabajos de limpieza en la ciudad.

En los condados de Prince William y Fairfax, se habilitó el número 800-367-7623 para obtener información o reportar problemas relacionados con la remoción de nieve.

En la ciudad de Manassas, durante los días hábiles, los vecinos pueden comunicarse al (703) 257-8347 o (703) 257-8353 para consultas sobre la limpieza de calles.

Una búsqueda rápida que puede ayudarte

Si necesitas información puntual sobre tu zona, una opción práctica es buscar en Google la frase “when will my street get plowed” junto con el nombre de tu ciudad o condado. Esto suele dirigir directamente al canal oficial para hacer el reporte y conocer cuándo podrían limpiar tu calle.