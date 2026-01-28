ATENCIÓN, inmigrantes: trámites y costos CLAVE si planeas volver a México desde California

Regresar a México desde California puede parecer un trámite sencillo, pero hacerlo sin la información correcta puede traer complicaciones migratorias, económicas y legales. Autoridades de ambos países recomiendan planificar el retorno con anticipación, especialmente si se viaja con familia, pertenencias personales o estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

A continuación, te explicamos qué debes tener en cuenta, con base en información del Instituto Nacional de Migración (INM), Aduanas de México (SAT) y autoridades fronterizas de EE.UU. (CBP).

Autoridades alertan sobre documentos, costos y riesgos al regresar desde EE.UU.

Documentos indispensables para volver a México

Las autoridades mexicanas indican que todo ciudadano mexicano debe contar con al menos uno de los siguientes documentos vigentes:

Pasaporte mexicano

Matrícula consular

INE o acta de nacimiento (en cruces terrestres, en algunos casos)

Si no cuentas con documentos, puedes acudir a un consulado de México en California, donde se emiten constancias de identidad o pasaportes de emergencia.

En el caso de menores de edad, se recomienda llevar acta de nacimiento y una carta de autorización si viajan solo con uno de los padres.

Qué pasa con tu estatus migratorio en Estados Unidos

Salir de EE.UU. no borra procesos migratorios pendientes. Según CBP:

Si tienes una orden de deportación o un proceso abierto, salir voluntariamente puede afectar futuras solicitudes de visa.

Quienes han acumulado presencia ilegal podrían enfrentar castigos de 3 o 10 años para volver a ingresar legalmente.

Por ello, abogados y consulados recomiendan consultar asesoría legal antes de cruzar, especialmente si se planea regresar a EE.UU. en el futuro.

Aduana mexicana: qué puedes y qué no ingresar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece límites claros al ingresar al país:

Menaje de casa requiere trámite previo ante el consulado.

Se permite ingresar mercancía personal sin impuestos hasta un monto aproximado de 300 a 500 dólares, dependiendo del medio de ingreso.

Electrodomésticos, herramientas o artículos nuevos pueden generar impuestos adicionales.

No declarar artículos puede derivar en multas o decomisos.

Costos que debes considerar

Aunque cruzar no siempre tiene costo directo, sí existen gastos comunes:

Emisión o renovación de pasaporte o documentos consulares

Transporte terrestre o aéreo

Pago de impuestos aduaneros

Mudanza o envío de pertenencias

Trámites escolares o médicos al llegar a México

Organizaciones de apoyo a migrantes recomiendan contar con un fondo mínimo de emergencia para los primeros días.

Recomendaciones oficiales para un regreso seguro

Autoridades mexicanas aconsejan:

Informarse solo por fuentes oficiales o consulados

Evitar intermediarios que prometan “cruces fáciles”

Guardar copias digitales de documentos

Informar a familiares sobre fecha y punto de llegada

Contactar programas de apoyo al migrante retornado en México

México cuenta con módulos de atención en aeropuertos y fronteras para orientar a connacionales que regresan tras largos periodos en EE.UU.

Regresar a México es una decisión importante. Hacerlo bien informado puede marcar la diferencia entre un retorno ordenado o uno lleno de complicaciones.