ATENCIÓN, inmigrantes: trámites y costos CLAVE si planeas volver a México desde California
Regresar a México desde California implica trámites migratorios, documentos y costos que pueden evitarte multas, retrasos o problemas legales.
Regresar a México desde California puede parecer un trámite sencillo, pero hacerlo sin la información correcta puede traer complicaciones migratorias, económicas y legales. Autoridades de ambos países recomiendan planificar el retorno con anticipación, especialmente si se viaja con familia, pertenencias personales o estatus migratorio irregular en Estados Unidos.
A continuación, te explicamos qué debes tener en cuenta, con base en información del Instituto Nacional de Migración (INM), Aduanas de México (SAT) y autoridades fronterizas de EE.UU. (CBP).
Autoridades alertan sobre documentos, costos y riesgos al regresar desde EE.UU.
Documentos indispensables para volver a México
Las autoridades mexicanas indican que todo ciudadano mexicano debe contar con al menos uno de los siguientes documentos vigentes:
- Pasaporte mexicano
- Matrícula consular
- INE o acta de nacimiento (en cruces terrestres, en algunos casos)
Si no cuentas con documentos, puedes acudir a un consulado de México en California, donde se emiten constancias de identidad o pasaportes de emergencia.
En el caso de menores de edad, se recomienda llevar acta de nacimiento y una carta de autorización si viajan solo con uno de los padres.
Qué pasa con tu estatus migratorio en Estados Unidos
Salir de EE.UU. no borra procesos migratorios pendientes. Según CBP:
- Si tienes una orden de deportación o un proceso abierto, salir voluntariamente puede afectar futuras solicitudes de visa.
- Quienes han acumulado presencia ilegal podrían enfrentar castigos de 3 o 10 años para volver a ingresar legalmente.
Por ello, abogados y consulados recomiendan consultar asesoría legal antes de cruzar, especialmente si se planea regresar a EE.UU. en el futuro.
Aduana mexicana: qué puedes y qué no ingresar
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece límites claros al ingresar al país:
- Menaje de casa requiere trámite previo ante el consulado.
- Se permite ingresar mercancía personal sin impuestos hasta un monto aproximado de 300 a 500 dólares, dependiendo del medio de ingreso.
- Electrodomésticos, herramientas o artículos nuevos pueden generar impuestos adicionales.
No declarar artículos puede derivar en multas o decomisos.
Costos que debes considerar
- Aunque cruzar no siempre tiene costo directo, sí existen gastos comunes:
- Emisión o renovación de pasaporte o documentos consulares
- Transporte terrestre o aéreo
- Pago de impuestos aduaneros
- Mudanza o envío de pertenencias
- Trámites escolares o médicos al llegar a México
Organizaciones de apoyo a migrantes recomiendan contar con un fondo mínimo de emergencia para los primeros días.
Recomendaciones oficiales para un regreso seguro
Autoridades mexicanas aconsejan:
- Informarse solo por fuentes oficiales o consulados
- Evitar intermediarios que prometan “cruces fáciles”
- Guardar copias digitales de documentos
- Informar a familiares sobre fecha y punto de llegada
- Contactar programas de apoyo al migrante retornado en México
México cuenta con módulos de atención en aeropuertos y fronteras para orientar a connacionales que regresan tras largos periodos en EE.UU.
Regresar a México es una decisión importante. Hacerlo bien informado puede marcar la diferencia entre un retorno ordenado o uno lleno de complicaciones.
