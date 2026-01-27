ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: esto es lo que pasa con tu auto si agentes del ICE te DETIENEN mientras conduces

En muchos casos, el arresto migratorio no solo implica la detención de la persona, sino que también puede llevar a la pérdida temporal o definitiva de bienes personales. Cuando una persona es detenida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras conduce, una de las principales preocupaciones inmediatas es qué pasará con el vehículo.

Aunque no existe una medida que garantice que el auto no sea remolcado, sí hay acciones preventivas que pueden facilitar su recuperación por parte de un familiar o una persona de confianza, en caso de que el propietario no pueda hacerse cargo tras la detención.

¿Qué pasa con tu auto si agentes del ICE te detienen mientras estás manejando?

Es importante destacar que, cuando agentes del ICE detienen a una persona que se encuentra conduciendo, la agencia no se hace responsable del vehículo ni coordina su entrega a familiares o personas de confianza. Durante un operativo migratorio, el auto puede quedar estacionado a un costado de la vía pública o incluso en plena carretera, quedando en manos de la policía local la decisión de ordenar su remolque mediante una grúa.

¿Qué pasa con tu auto si agentes del ICE te detienen mientras estás manejando?

Una vez remolcado, el vehículo suele ser trasladado a un depósito privado, donde comienzan a acumularse cargos diarios por almacenamiento. Estos costos pueden aumentar rápidamente si nadie logra retirarlo a tiempo y, en algunos casos, las personas terminan perdiendo el auto de forma definitiva.

¿Un familiar o persona cercana puede retirar el auto?

Todo depende del depósito de remolque para que exista la posibilidad de que otra persona pueda retirar el vehículo. Es fundamental tener en cuenta que estos patios suelen exigir documentación legal que acredite que el tercero está debidamente autorizado para actuar en nombre del propietario.

Asimismo, un simple documento firmado generalmente no es suficiente para autorizar el retiro del auto, aun cuando exprese la voluntad del dueño. Por ello, se recomienda consultar con abogados u organizaciones especializadas para conocer cuál es el proceso correcto y evitar la pérdida del vehículo.