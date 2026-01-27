ATENCIÓN, ciudadanos en Minneapolis: Trump presenta plan para ACABAR con las protestas después de los tiroteos fatales del ICE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que mantuvo una "muy buena llamada" con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un esfuerzo por reducir la tensión tras la muerte de un ciudadano a manos de agentes federales de inmigración. Según el mandatario, la comunicación fue "muy productiva" y representa un paso para estabilizar la situación en la ciudad.

De igual manera, Trump anunció que su zar fronterizo, Tom Homan, se trasladará a Minneapolis como su único interlocutor sobre el terreno, reemplazando al alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Este movimiento se interpreta como una señal de que la Casa Blanca busca moderar la agresiva campaña de redadas migratorias iniciada hace tres semanas.

Coordinación entre Trump y autoridades locales

Durante la llamada, Trump enfatizó que mantiene "mucho progreso" en las conversaciones con el alcalde Jacob Frey. Además, aseguró que la cooperación con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, avanza pese a las diferencias políticas históricas entre ambos, lo que refuerza la intención de Washington de mantener un enfoque más controlado sobre los operativos migratorios.

Trump presenta plan para acabar con las protestas en Minneapolis.

Según la Casa Blanca, la coordinación incluirá reuniones directas entre Homan y Frey para supervisar los procedimientos y garantizar que los operativos se lleven a cabo con mayor seguridad. El gobierno federal busca así equilibrar la aplicación de la ley con la protección de la comunidad local.

Contexto de los incidentes y operativos migratorios

Los gestos de Trump se producen tras la reciente muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes del ICE, el segundo incidente fatal en la ciudad tras el fallecimiento de Renée Good el 7 de enero. Ambos casos han generado un intenso debate sobre la presencia federal en Minneapolis y la necesidad de procedimientos más estrictos.

El gobernador Tim Walz ha solicitado investigaciones "imparciales" sobre ambos sucesos y confirmó que Trump se comprometió a estudiar la reducción del número de agentes federales en el estado. Al mismo tiempo, el presidente reafirmó que los operativos estarán dirigidos únicamente a migrantes buscados por delitos violentos, en un intento de calmar la tensión local.