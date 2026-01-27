PELIGRO en hogares de Estados Unidos: qué hacer si el hielo NO se derrite tras la tormenta invernal

La tormenta invernal que azotó a Estados Unidos durante el fin de semana no solo dejó paisajes cubiertos de nieve. La combinación de lluvia helada y bajas temperaturas, convirtió entradas de casas, porches y vehículos en superficies peligrosamente resbaladizas.

Para muchas personas, retirar hielo se transformó en una tarea frustrante, especialmente cuando no dispone de sal de roca o productos descongelantes comerciales. Incluso preparar el auto para salir a trabajar puede convertirse en un desafío cuando el parabrisas permanece completamente congelado.

El frío extremo complica la salida de miles de hogares luego de la tormenta.

Opciones caseras para derretir el hielo

Cuando los métodos tradicionales no están disponibles, algunos elementos comunes del hogar pueden resultar útiles, sobre todo en áreas pequeñas y puntuales.

Sal de mesa: Puede ayudar a romper el hielo cuando la temperatura supera los 15 grados Fahrenheit. Es útil en escaleras o tramos cortos, aunque no se recomienda para superficies amplias.

Bicarbonato de sodio: Mezclar bicarbonato con agua puede facilitar el desprendimiento del hielo en aceras. Además, es una alternativa menos agresiva para mascotas.

Vinagre con agua tibia: El ácido del vinagre contribuye a debilitar el hielo y el agua tibia acelera el proceso de derretimiento. Es una opción rápida en situaciones de apuro.

Restos de café: Los posos de café pueden ayudar a derretir el hielo gracias al calor residual y, además, aportan tracción para reducir el riesgo de resbalones.

Cómo quitar el hielo del parabrisas más rápido

La forma mas efectiva sigue siendo encender el vehículo y activar el sistemas desempañador con aire caliente. Este método permite que el hielo se desprenda de manera progresiva y segura.

En casos urgentes, los expertos recomiendan utilizar sprays descongelantes específicos para vidrios. Sin embargo, advierten que su uso frecuente podría afectar la capa protectora del auto.

Cómo preparar un descongelante casero

Una alternativa práctica es preparar un descongelante en casa. Basta con mezclar una parte de alcohol isopropílico con dos partes de agua en un atomizador. Agregar unas gotas de detergente ayuda a que la mezcla se adhiera mejor al hielo y facilite su eliminación.Tras una tormenta invernal intensa, no siempre se trata de contar con el producto ideal, sino de saber cómo actuar con lo que hay en casa para evitar accidentes y recuperar la seguridad.