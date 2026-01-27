- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA padres y estudiantes en Estados Unidos: estos distritos escolares de Nueva York activan programas especiales de invierno
Durante las vacaciones de invierno, escuelas públicas de Nueva York ofrecen actividades educativas y recreativas para acompañar a estudiantes y apoyar a las familias.
Durante el receso de invierno, distintos distritos escolares de Nueva York pusieron en marcha programas especiales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Las propuestas incluyen talleres educativos, actividades artísticas y prácticas deportivas, y en su mayoría se ofrecen de manera gratuita o a bajo costo, con el objetivo de mantener la continuidad del aprendizaje cuando las clases regulares están suspendidas.
PUEDES VER: INDIGNACIÓN en Estados Unidos: Obama califica de "llamada de atención" la muerte de Alex Pretti a manos del ICE en Minnesota
Estas iniciativas permiten que el periodo de vacaciones no signifique una interrupción total del desarrollo escolar, ofreciendo espacios organizados y seguros donde los estudiantes pueden seguir aprendiendo y participando activamente.
Un apoyo clave para familias trabajadoras
Los programas invernales surgen como respuesta a las dificultades de organización que enfrentan muchos hogares cuando los centros educativos permanecen cerrados. Para padres y madres que trabajan, estas alternativas representan un recurso fundamental, ya que brindan acompañamiento y estímulo para sus hijos fuera del calendario lectivo.
Escuelas públicas ofrecen actividades gratuitas y de bajo costo para niñas, niños y adolescentes en vacaciones.
Además, al ser accesibles desde el punto de vista económico, permiten que más familias puedan recurrir a ellas sin necesidad de asumir los costos elevados de propuestas privadas.
Actividades gratuitas o de bajo costo que reducen brechas
Uno de los principales beneficios de estas iniciativas es la posibilidad de reducir la brecha educativa y social. A través de actividades recreativas y de refuerzo escolar, los programas acercan oportunidades a estudiantes que, de otro modo, podrían quedar excluidos de experiencias extracurriculares por razones económicas.
De esta manera, se fortalece el rol de las escuelas públicas como agentes de integración y apoyo permanente dentro de la comunidad.
Escuelas y comunidad, un trabajo conjunto
Muchas de las propuestas son el resultado de la coordinación entre los propios centros escolares, organizaciones civiles y entidades gubernamentales. Este trabajo conjunto permite ampliar la oferta educativa durante los meses de invierno y reforzar el vínculo entre la escuela y su entorno social.
La participación en estas actividades también favorece la socialización, el aprendizaje colectivo y el bienestar emocional de los estudiantes.
Más que vacaciones: contención y desarrollo personal
La disponibilidad de programas gratuitos o de bajo costo refleja la prioridad de la administración educativa neoyorquina por sostener políticas públicas orientadas a la equidad. Al mismo tiempo, estas iniciativas ayudan a que los estudiantes mantengan rutinas saludables, se mantengan activos y continúen explorando intereses y habilidades.
Así, las escuelas amplían su función más allá del aula tradicional y se consolidan como espacios de contención, crecimiento personal y apoyo institucional durante una etapa clave del año.
- 1
ALERTA con la policía antiinmigración de Trump: así funciona el ICE y qué está haciendo con los inmigrantes en EE. UU.
- 2
¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook
- 3
PELIGRO en Walmart de Ashland con sujeto armado que aseguró venía "el fin del mundo" en tienda de Ohio: "Quería matar gente"
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90