PELIGRO para bebés: RETIRAN reconocida marca de galletas infantiles del mercado por posible CONTAMINACIÓN con plástico y papel

La reconocida empresa, Gerber confirmó el retiro voluntario de varios lotes de sus galletas para bebés Arrowroot Biscuits en Estados Unidos, luego de detectar un posible riesgo de contaminación con fragmentos de plástico blando y papel. La medida fue anunciada el 29 de enero de 2026 y corresponde a productos fabricados entre julio y septiembre de 2025, distribuidos a nivel nacional.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el retiro se limita únicamente a las presentaciones de 156 gramos (5,5 onzas). Hasta el momento, no se han registrado reportes de lesiones ni enfermedades relacionadas con el consumo de los productos afectados, y la acción se realiza de manera preventiva.

Padres en EE.UU. deben revisar los lotes de galletas infantiles tras el anuncio del retiro preventivo.

¿Por qué Gerber retiró estas galletas para bebés?

La FDA informó que la posible contaminación se originó en la harina de arrurruz utilizada durante el proceso de fabricación, la cual provenía de un proveedor externo que también inició su propio retiro. Ante esta situación, Gerber notificó a la autoridad reguladora, suspendió la relación comercial con dicho proveedor y activó sus protocolos internos de seguridad alimentaria.

Según explicó el organismo, los retiros de alimentos se realizan cuando existe la posibilidad de que un producto represente un riesgo para la salud del consumidor o no cumpla con los estándares de calidad exigidos, especialmente cuando se trata de alimentos destinados a menores.

¿Qué deben hacer los consumidores si compraron el producto?

La compañía recomendó a padres y cuidadores no ofrecer las galletas incluidas en el retiro y devolverlas al punto de venta para recibir el reembolso correspondiente. Los consumidores pueden identificar los lotes afectados revisando el código de 10 dígitos impreso en la parte posterior del empaque, antes de la fecha de consumo preferente, información que también está disponible en el portal de la FDA.

Gerber mantiene habilitada su línea de atención al cliente en el número 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237) para atender consultas y reiteró en un comunicado: “La calidad, seguridad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad”.