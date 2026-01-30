ALERTA, inmigrantes: cómo funcionan los NUEVOS Y PREOCUPANTES ARRESTOS "en la calle" que ICE está ejecutando ahora

Un reciente aumento en las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales ha generado alarma entre las comunidades hispanas y las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos. Los nuevos operativos de ICE están transformando la manera en que se aplica la ley migratoria, afectando directamente la vida cotidiana de familias que viven y trabajan en el país de forma legal y pacífica.

¿Cómo funcionan los nuevos y preocupantes arrestos "en la calle" que ICE está realizando ahora?

Los llamados arrestos "en la comunidad" o "street arrests" son detenciones que se realizan fuera de las cárceles locales, generalmente en la vía pública, en domicilios o cerca de lugares de trabajo.

Según cifras analizadas por NBC News, muchos de los detenidos recientemente no tienen historial criminal, lo que indica un cambio de enfoque: ahora ICE extiende su alcance más allá de quienes representan un riesgo para la seguridad pública.

Esta modalidad genera mayor temor y visibilidad en los vecindarios, ya que las detenciones ocurren de manera inesperada y en espacios cotidianos. Activistas advierten que esto puede desestabilizar a familias enteras, separando a miembros que han cumplido con todas las leyes civiles del país.

Consejos para inmigrantes frente a los nuevos operativos de ICE

Ante este panorama, los expertos legales recomiendan que los inmigrantes mantengan sus documentos de identidad accesibles y conozcan sus derechos básicos:

Derecho a permanecer en silencio.

Derecho a no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada por un juez.

Estar informado y preparado puede reducir los riesgos durante estos operativos, cada vez más frecuentes y visibles. Además, conocer estos derechos es clave para proteger tanto a adultos como a menores en el hogar.