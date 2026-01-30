La inmigración internacional en Estados Unidos registró una caída histórica durante el último año, y California se posiciona como el estado más afectado por esta tendencia. Según datos recientes publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos, la disminución total de la migración internacional alcanzó el 53% entre julio de 2024 y julio de 2025, con un impacto especialmente severo en la costa oeste del país.

Caída récord de inmigración en California: cifras y contexto

California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, experimentó una reducción dramática del 70% en la llegada de nuevos inmigrantes. Mientras que en 2024 la cifra ascendía a aproximadamente 361.000 personas, el último informe del censo registró apenas 109.000 nuevos residentes internacionales en el estado.

La Oficina del Censo de Estados Unidos subrayó que "si las tendencias actuales continúan, la migración internacional neta será de aproximadamente 321.000 personas para julio de 2026, lo que significaría otra caída del 70% respecto al año anterior".

Este descenso coincide con operativos migratorios y redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias comunidades latinas de California. Entre el 6 de junio y el 12 de julio de 2025, estas acciones provocaron fuertes protestas en Los Ángeles y llevaron al despliegue de 2.000 guardias nacionales por orden del presidente Donald Trump.

En respuesta, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió una medida que detuvo temporalmente las redadas masivas en Los Ángeles y sus alrededores, tras la demanda presentada por trabajadores y grupos de defensa locales.

Implicaciones económicas y sociales de la disminución migratoria

Expertos destacan que la caída de la inmigración tiene repercusiones profundas en California, el estado con la mayor población de inmigrantes del país. Kevin Johnson, profesor de Derecho en UC Davis, declaró al medio Clarín que "en cierto modo, creo que tiene sentido, ya que California es el hogar de la mayor cantidad de inmigrantes, y si va a caer, afectará más a California".

La disminución migratoria no solo impacta la demografía, sino también la fuerza laboral y el dinamismo económico del estado. La Oficina del Censo de Estados Unidos advierte que la tendencia podría continuar en 2026, lo que refuerza la necesidad de políticas migratorias que equilibren seguridad, derechos humanos y sostenibilidad económica.