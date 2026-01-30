Donald Trump cae en EE. UU.: la CONFIANZA disminuye y ahora SON MENOS los que apoyan sus políticas y planes

Un año después de iniciar su segundo mandato, la percepción de Donald Trump entre los estadounidenses continúa deteriorándose. La opinión pública refleja una caída sostenida en la aprobación de su gestión, mientras que la confianza en su capacidad para liderar el país se sitúa en niveles históricamente bajos.

La confianza en Donald Trump sigue disminuyendo entre los estadounidenses

Según una encuesta del Pew Research Center, el índice de aprobación del presidente Trump se ubica actualmente en 37%, descendiendo desde el 40% registrado el otoño pasado. Además, más de la mitad de los ciudadanos (50%) considera que las acciones de la administración han sido peores de lo esperado, mientras que solo el 21% opina que han sido mejores.

La encuesta también revela que apenas el 27% de los estadounidenses respalda todas o la mayoría de las políticas y planes de Trump, en comparación con el 35% que lo hacía al asumir el cargo el año pasado. Este descenso se ha producido principalmente entre los votantes republicanos, evidenciando una erosión interna en el apoyo a su liderazgo.

Confianza y apoyo partidario: un panorama crítico para Trump en Estados Unidos

La misma encuesta del Pew Research Center evaluó la confianza de los estadounidenses en Trump respecto a seis cualidades y capacidades clave para ejercer la presidencia. En todos los indicadores, más ciudadanos expresan poca o ninguna confianza que aquellos que muestran confianza alta o extrema, y esta disminución es especialmente pronunciada entre los republicanos.

En el caso de los demócratas, solo un porcentaje mínimo respalda sus políticas, mientras que el 87% afirma apoyar únicamente algunas o ninguna de ellas. En cuanto al papel del Congreso, el 38% de los republicanos y de los independientes con inclinaciones republicanas considera que los congresistas "tienen la obligación de apoyar las políticas y programas de Trump porque es un presidente republicano".

Sin embargo, el 61% considera que los legisladores no están obligados a respaldarlo si no están de acuerdo con él, un aumento respecto al 55% registrado el año pasado.

Estos resultados muestran una tendencia clara: el apoyo a Trump se ha debilitado tanto entre los votantes como dentro de su propio partido, lo que refleja un año crítico en su segundo mandato.