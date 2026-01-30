0
BUENAS NOTICIAS en Walmart Online: un esencial para este verano está a la venta con un DESCUENTO de $200

Este verano, la famosa máquina de hielo GE Profile Opal Nugget está en Walmart Online con $200 de descuento, perfecta para bebidas bien frías.

María Zapata
La máquina de hielo en pepitas GE Profile Opal en Walmart tiene descuento.
La máquina de hielo en pepitas GE Profile Opal en Walmart tiene descuento. | Composición: María Zapata | Líbero
Si eres fanático del hielo en pepitas, Walmart Online tiene una oferta que no querrás dejar pasar. La icónica máquina de hielo GE Profile Opal Nugget, con tanque lateral incluido y famosa por producir el hielo más suave y masticable, ahora está disponible con un descuento de $200, según reporta AL.com. Esta es una oportunidad excepcional para disfrutar del hielo en casa sin complicaciones.

La máquina de hielo en pepitas GE Profile Opal en Walmart Online tiene descuento.

Subdirectora de una escuela en Georgia fue detenida por presunto robo de casi $1,000 en Walmart.

PUEDES VER: ESCÁNDALO en Walmart: SUBDIRECTORA fue arrestada tras pasar por la caja de autoservicio por un insólito motivo

¿Por qué la máquina de hielo GE Profile Opal es imprescindible para el verano?

La GE Profile Opal Nugget Ice Maker, vendida en Walmart Online, es conocida como la máquina de hielo en pepitas original y favorita de los aficionados. Su diseño compacto y elegante se adapta a cualquier cocina o bar, mientras que su capacidad de producir hasta 11 kg de hielo en pepitas al día garantiza que nunca te falte hielo para cócteles, refrescos o bebidas diarias.

Además, incluye un tanque lateral que aumenta la capacidad de almacenamiento y evita tener que rellenar la máquina constantemente, un detalle que normalmente se vende por separado.

Oferta especial en Walmart Online: ahorra $200 y recibe envío gratis

Normalmente valorada en $548, la máquina de hielo GE Profile Opal con tanque lateral ahora se puede conseguir por $348 en Walmart Online, con envío gratis. Según AL.com, esta promoción hace que el famoso hielo masticable de la Opal sea más accesible que nunca, especialmente frente a otros modelos que requieren transferir el hielo al congelador o que no logran la misma suavidad.

Con un almacenamiento de hasta 1,3 kg de hielo y la capacidad de producir tres veces más gracias al tanque lateral, esta máquina es el aliado perfecto para el verano.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de hielo de calidad de bar directamente en tu mostrador, con la garantía de innovación y diseño que caracteriza a GE Profile, que busca simplificar la vida moderna sin sacrificar estilo ni rendimiento.

