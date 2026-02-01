- Hoy:
PELIGRO para adultos mayores en EE. UU: desde esta edad palear nieve durante una tormenta invernal puede ponerte en grave riesgo
Palear nieve durante tormentas invernales puede disparar eventos cardíacos graves, especialmente a partir de cierta edad y en personas con factores de riesgo.
Las intensas tormentas invernales que golpearon distintas regiones de Estados Unidos obligaron a miles de personas a retirar nieve de veredas y entradas de sus casas. Aunque suele verse como una tarea cotidiana, médicos y cardiólogos advierten que esta actividad puede convertirse en un desencadenante de eventos cardíacos graves, especialmente a partir de determinadas edades.
PUEDES VER: Alerta para dueños de mascotas en California: ya rige esta nueva ley de cumplimiento OBLIGATORIO
Si bien no existe un límite etario único, los especialistas coinciden en que el riesgo aumenta progresivamente con los años, sobre todo cuando se combinan frío extremo, esfuerzo físico intenso y condiciones de salud preexistentes.
El frío extremo y el esfuerzo físico aumentan el riesgo cardíaco durante las tormentas.
¿Desde qué edad palear nieve se vuelve más peligroso?
De acuerdo con médicos consultados por distintos medios especializados en salud, el riesgo cardiovascular comienza a crecer desde los 35 a 40 años, con un aumento más marcado a partir de los 45 años.
Algunos cardiólogos advierten que, en personas mayores de 55 años, la recomendación es directamente evitar palear nieve, en especial si no realizan actividad física de forma regular o presentan factores de riesgo.
La edad, sin embargo, no actúa sola: el peligro se incrementa cuando se suma el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo o antecedentes cardíacos.
Por qué palear nieve es tan riesgoso para el corazón
- Palear nieve combina varios factores que generan un fuerte estrés cardiovascular:
- Esfuerzo físico intenso y repentino, muchas veces sin calentamiento previo
- Temperaturas extremadamente bajas, que contraen los vasos sanguíneos
- Aumento brusco de la presión arterial
- Mayor demanda de oxígeno del corazón, con menor capacidad de suministro
Este “combo”, según especialistas, puede provocar arritmias, angina de pecho e incluso infartos, sobre todo en personas que pasan gran parte del año inactivas y realizan este esfuerzo solo en invierno.
Quiénes NO deberían palear nieve
Los expertos identifican grupos que deberían evitar esta tarea o delegarla:
- Personas con enfermedad cardíaca conocida o sospechada
- Quienes ya sufrieron un infarto
- Adultos sedentarios que no realizan ejercicio regularmente
- Personas con hipertensión, diabetes, colesterol alto u obesidad
- Fumadores
- Mayores de 45 a 55 años, según el perfil de riesgo
- Pacientes con bypass o angioplastia coronaria
Síntomas de alerta que no debes ignorar
Si durante o después de palear nieve aparecen alguno de estos signos, se debe buscar ayuda médica inmediata:
- Dolor o presión en el pecho
- Falta de aire
- Mareos o desmayo
- Sudoración excesiva sin causa aparente
- Náuseas
- Dolor que se irradia al brazo, cuello o mandíbula
- Ante estos síntomas, se recomienda llamar al 911 de inmediato.
Recomendaciones clave para reducir riesgos
- Evitar palear nieve si hace mucho frío o viento extremo
- Hacer pausas frecuentes
- Empujar la nieve en lugar de levantarla
- Mantenerse hidratado
- Usar ropa adecuada que no restrinja la respiración
- Consultar con un médico si tienes antecedentes cardíacos
Las autoridades recuerdan mantenerse informados a través de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ante eventos climáticos extremos.
