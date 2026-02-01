PELIGRO para adultos mayores en EE. UU: desde esta edad palear nieve durante una tormenta invernal puede ponerte en grave riesgo

Las intensas tormentas invernales que golpearon distintas regiones de Estados Unidos obligaron a miles de personas a retirar nieve de veredas y entradas de sus casas. Aunque suele verse como una tarea cotidiana, médicos y cardiólogos advierten que esta actividad puede convertirse en un desencadenante de eventos cardíacos graves, especialmente a partir de determinadas edades.

Si bien no existe un límite etario único, los especialistas coinciden en que el riesgo aumenta progresivamente con los años, sobre todo cuando se combinan frío extremo, esfuerzo físico intenso y condiciones de salud preexistentes.

El frío extremo y el esfuerzo físico aumentan el riesgo cardíaco durante las tormentas.

¿Desde qué edad palear nieve se vuelve más peligroso?

De acuerdo con médicos consultados por distintos medios especializados en salud, el riesgo cardiovascular comienza a crecer desde los 35 a 40 años, con un aumento más marcado a partir de los 45 años.

Algunos cardiólogos advierten que, en personas mayores de 55 años, la recomendación es directamente evitar palear nieve, en especial si no realizan actividad física de forma regular o presentan factores de riesgo.

La edad, sin embargo, no actúa sola: el peligro se incrementa cuando se suma el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo o antecedentes cardíacos.

Por qué palear nieve es tan riesgoso para el corazón

Palear nieve combina varios factores que generan un fuerte estrés cardiovascular:

Esfuerzo físico intenso y repentino, muchas veces sin calentamiento previo

Temperaturas extremadamente bajas, que contraen los vasos sanguíneos

Aumento brusco de la presión arterial

Mayor demanda de oxígeno del corazón, con menor capacidad de suministro

Este “combo”, según especialistas, puede provocar arritmias, angina de pecho e incluso infartos, sobre todo en personas que pasan gran parte del año inactivas y realizan este esfuerzo solo en invierno.

Quiénes NO deberían palear nieve

Los expertos identifican grupos que deberían evitar esta tarea o delegarla:

Personas con enfermedad cardíaca conocida o sospechada

Quienes ya sufrieron un infarto

Adultos sedentarios que no realizan ejercicio regularmente

Personas con hipertensión, diabetes, colesterol alto u obesidad

Fumadores

Mayores de 45 a 55 años, según el perfil de riesgo

Pacientes con bypass o angioplastia coronaria

Síntomas de alerta que no debes ignorar

Si durante o después de palear nieve aparecen alguno de estos signos, se debe buscar ayuda médica inmediata:

Dolor o presión en el pecho

Falta de aire

Mareos o desmayo

Sudoración excesiva sin causa aparente

Náuseas

Dolor que se irradia al brazo, cuello o mandíbula

Ante estos síntomas, se recomienda llamar al 911 de inmediato.

Recomendaciones clave para reducir riesgos

Evitar palear nieve si hace mucho frío o viento extremo

Hacer pausas frecuentes

Empujar la nieve en lugar de levantarla

Mantenerse hidratado

Usar ropa adecuada que no restrinja la respiración

Consultar con un médico si tienes antecedentes cardíacos

Las autoridades recuerdan mantenerse informados a través de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ante eventos climáticos extremos.