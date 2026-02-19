- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
Fichaje de Alianza Lima causa preocupación y puede perderse partido ante Sport Boys: "No entrenó"
El futbolista no estaría entrenando con normalidad y podría dejar a Alianza Lima sin una opción en ataque para el partido en Matute.
Más problemas en Alianza Lima. Durante la semana se ha hablado de una posible salida de Pablo Guede, luego una posible lesión de Fernando Gaibor y ahora uno de los refuerzos del equipo no estaría al 100%. Todo habría sucedido en los entrenamientos, pues supuestamente nadie salió sentido del partido ante Alianza Atlético en Trujillo.
PUEDES VER: Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima
"Me informan que Federico Girotti, ayer, solo realizó trabajos alrededor de la cancha (trote y vueltas) y no entrenó a la par de sus compañeros. Seguimos investigando a la espera de confirmación sobre una posible lesión o el motivo de la situación. Esto explicaría su no titularidad mañana", reveló el periodista Gabriel Pacheco vía X. Parece que el argentino sigue de malas en Perú.
Federico Girotti podría perderse el partido ante Boys | Federico Girotti
Sí, de malas porque desde que llegó a Alianza Lima no ha demostrado que ha merecido que paguen tanto dinero por su fichaje. Hasta el momento no ha podido anotar de manera oficial y si está sentido, lo más probable es que no busquen arriesgarlo ante Sport Boys. Ante esto, el DT argentino ha venido trabajando con Paolo Guerrero y Luis Ramos.
Paolo Guerrero es uno de los delanteros que va por su revancha, hasta se rapó el cabello. Después de lo que pasó en la Copa Libertadores, todos quieren volver a ganar. Veremos como trabaja el equipo sin Girotti, ahora tocará ver una nueva dupla en ataque. Si a Guede no le sale bien esta apuesta, si arriesga a ser criticado y podría perder el puesto.
Fecha y hora del Alianza Lima vs. Sport Boys
El partido entre ambos equipos esta programado para este viernes 20 de febrero a partir de las 20:00 horas (hora de Perú). Matute lucirá un lleno total y parece que habrá presencia de hinchada visitante. Alianza Lima saldrá al campo con su mejor once titular, ya no disputan torneo internacional y van por todo para ganar la Liga 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90