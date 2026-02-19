Alianza Lima ha tenido una semana caótica luego de haber sido eliminado de la Copa Libertadores y empatar en Trujillo. Los blanquiazules han dejado un desempeño preocupante y uno de los más señalados por lo hinchas a sido Paolo Guerrero, siendo cuestionado por no haber pateado el penal ante 2 de Mayo. Tras ello, el delantero sorprendió a todos con un inesperado cambio.

Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima

El 'Depredador' ha vivido una semana dura tras haber sido el principal señalado por la eliminación del torneo internacional, luego de que no tomara la responsabilidad en el penal ante 2 de Mayo que pudo significar el pase a la siguiente ronda. De hecho, en sus últimas declaraciones se le vio con un rostro totalmente desencajado.

En medio de los constantes cuestionamientos, Guerrero se pronunció durante una entrevista con 'El Comercio' y sorprendió con un gran cambio en su apariencia. Y es que, en los últimos años, el delantero de 42 años se ha caracterizado por tener un peinado muy particular; sin embargo, en medio del mal momento, sorprendió al decidir raparse el cabello.

Paolo Guerrero sorprendió al raparse el cabello tras ser blanco de críticas. Foto: El Comercio.

Es así que durante el material audiovisual, Paolo Guerrero se dejó ver totalmente calvo. Una imagen totalmente inesperada que sorprendió a todos los hinchas blanquiazules y seguidores del fútbol nacional.