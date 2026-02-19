0
EN VIVO
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, fue blanco de cuestionamientos en los últimos días por el mal momento del equipo y su reacción no tardó en generar sorpresa en los hinchas.

Angel Curo
Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima
Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima ha tenido una semana caótica luego de haber sido eliminado de la Copa Libertadores y empatar en Trujillo. Los blanquiazules han dejado un desempeño preocupante y uno de los más señalados por lo hinchas a sido Paolo Guerrero, siendo cuestionado por no haber pateado el penal ante 2 de Mayo. Tras ello, el delantero sorprendió a todos con un inesperado cambio.

Alianza Lima tiene en la mira a DT extranjero para reemplazar a Pablo Guede.

PUEDES VER: Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

Paolo Guerrero impacta con drástico cambio tras ser señalado por hinchas de Alianza Lima

El 'Depredador' ha vivido una semana dura tras haber sido el principal señalado por la eliminación del torneo internacional, luego de que no tomara la responsabilidad en el penal ante 2 de Mayo que pudo significar el pase a la siguiente ronda. De hecho, en sus últimas declaraciones se le vio con un rostro totalmente desencajado.

En medio de los constantes cuestionamientos, Guerrero se pronunció durante una entrevista con 'El Comercio' y sorprendió con un gran cambio en su apariencia. Y es que, en los últimos años, el delantero de 42 años se ha caracterizado por tener un peinado muy particular; sin embargo, en medio del mal momento, sorprendió al decidir raparse el cabello.

Paolo Guerrero, Alianza Lima

Paolo Guerrero sorprendió al raparse el cabello tras ser blanco de críticas. Foto: El Comercio.

Es así que durante el material audiovisual, Paolo Guerrero se dejó ver totalmente calvo. Una imagen totalmente inesperada que sorprendió a todos los hinchas blanquiazules y seguidores del fútbol nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

  2. Confirman nuevo canal oficial de la selección peruana: conoce dónde ver la transmisión de partidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano