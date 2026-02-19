Nolberto Solano da firme comentario a Paolo Guerrero por no patear penal en Alianza: "No es..."

Uno de los jugadores que fue apuntado por la hinchada de Alianza Lima fue Paolo Guerrero. Muchos no olvidan el penal que decidió no patear ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, dejándole la responsabilidad a Eryc Castillo. Este hecho ha generado muchos calificativos contra el 'Depredador', por lo que ahora Nolberto Solano rompe su silencio para hacer referencia a este hecho.

Nolberto Solano habló tras el penal que no pateó Paolo Guerrero

En una entrevista con el programa "Modo Fútbol", el popular "Ñol" fue consultado sobre el hecho de que Paolo Guerrero no patee un penal decisivo en una llave de Copa Libertadores. El exasistente técnico de la selección peruana aclaró que estos escenarios los ha vivido como futbolista, por lo que entiende al actual delantero blanquiazul.

Siguiendo esa línea, indicó que no es "cobardía", sino que uno piensa en el equipo y que de no sentir confianza al momento de un penal, puede cederlo a otro compañero. Añade que todos son seres humanos y que puede ocurrir estas situaciones en un partido de fútbol, por lo que sale en defensa del jugador de 42 años.

"A veces uno piensa, no es egoísta porque uno piensa en el equipo. No es mi orgullo. Yo tuve una experiencia similar en 1996 con Cristal. No es cruel, no es cobardía. Cuando no te tienes confianza, no vas. Y eso para mí le pasó a Paolo. Si Castillo hacía el gol que chévere, qué inteligente. No llevemos escenarios de cobardía porque la carrera de Paolo ha sido impecable. Somos seres humanos. Todos esos que lo están matando, tranquilos", declaró Nolberto Solano.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras no patear el penal de Alianza Lima?

Luego de la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores, Paolo Guerrero tomó la palabra para indicar claramente que no se sentía con confianza para el remate desde los doce pasos. Asumió la responsabilidad de ello y que ahora el equipo debe ser fuerte para afrontar de la mejor manera los partidos que le vienen en la Liga 1 2026.

"No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", manifestó.

