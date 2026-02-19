Paulo Autuori tomó decisión con Luis Iberico tras ser expulsado en Sporting Cristal: "Difícil"

Uno de los jugadores de Sporting Cristal que fue apuntado en redes sociales concierne a Luis Iberico. Y es que el atacante celeste fue expulsado en la primera parte del juego ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Tras la llegada de la delegación 'rimense', el delantero reveló qué hizo Paulo Autuori ante este panorama.

En diálogo con Inka Digital TV, Iberico reveló que Paulo Autuori tomó la decisión de no hablar con el jugador en los camerinos del recinto deportivo de Paraguay. Sin embargo, tiene conocimiento de que el comando técnico le sigue brindando su confianza para que logre encontrar su mejor versión en esta temporada 2026.

Adicional a ello, los compañeros lo apoyaron en este duro momento, ya que sintió muchas cosas al ver que complicó al plantel celeste en uno de los partidos más exigentes del año como lo es ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Aseguró que el árbitro no quiso revisar la jugada en el VAR, ya que estaba cerrado en su postura.

"Voy directo al balón, primero lo empujo porque quiero buscar a Felipe. Recojo el pie pero no tenía como sacarlo e impacto con el jugador. No quiso revisarla en el VAR. Se cerró en su idea. ¿Autuori me dijo algo? De momento no he podido conversar mucho, pero claro uno se pone un poco complicado con una roja tan rápido. Es difícil. El comando técnico me ha dado mucha confianza, siento que estoy jugando bien. Creo que hice un buen partido. Mi confianza no va a bajar, el equipo me apoyo y confío en mí mismo", manifestó Luis Iberico.

(VIDEO: Inka Digital TV)

Del mismo modo, se refirió al duelo de Universitario de Deportes, en el que saben que necesitan conseguir los tres puntos sí o sí para mantenerse en la lucha de la Liga 1. Luego de ello, concentrarán esfuerzos para lo que será el compromiso de Copa Libertadores en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Iberico con Sporting Cristal?

Luis Iberico tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de la temporada 2026. Sin embargo, existe una cláusula con la que hay posibilidad de extenderlo un año más, de cumplirse ciertos requisitos y si la dirección deportivo opta por mantener el vínculo contractual con el atacante de 28 años.