Sporting Cristal venció 4-0 a Universitario y causa preocupación extrema en hinchada crema

Mientras los hinchas están totalmente centrados en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ya que el campeonato nacional cada vez se pone más candente, los hinchas de Universitario de Deportes recibieron una fuerte noticia debido a que el club de sus amores cayó goleado 4-0 ante Sporting Cristal en uno de los partidos más importantes de la jornada.

La 'U' enfrentó a la escuadra celeste en condición de visitante con el objetivo de conseguir la victoria; sin embargo, las cosas no salieron como planearon y terminaron sufriendo una abultada derrota. No obstante, los aficionados merengues deben estar tranquilos si es que tienen incertidumbre respecto a las aspiraciones del equipo comandado por Javier Rabanal.

Y es que no se trata del plantel principal sino de las divisiones menores, las cuales disputaron seis partidos entre sí y generaron diversos resultados. "Garra y fútbol en La Florida. Nuestras divisiones menores disputaron amistosos de preparación ante Sporting Cristal", indicó Universitario de Deportes en sus redes sociales, revelando todos los resultados de la jornada.

Sporting Cristal y Universitario se enfrentaron.

En ese sentido, la categoría 2008 recibió una dura goleada ante los celestes tras sucumbir por 4-0 y generó preocupación en la hinchada, ya que su mayoría de futbolistas tiene más de 16 años y representan el futuro del plantel que viene compitiendo en la Liga 1 2026. Pese a ello, en el global, los cremas ganaron más partidos que Sporting Cristal.

Universitario jugó partidos con Sporting Cristal

Estos fueron los partidos que jugaron: