Javier Rabanal, DT de Universitario, dio impactante calificativo a Paulo Autuori: "Es un..."

Universitario afrontará uno de los partidos más complicados en este inicio del Torneo Apertura 2026 ante Sporting Cristal. Este nuevo episodio del clásico moderno apunta a ser de pronóstico reservado con ambos elencos buscando seguir firme rumbo al título. Para este compromiso, Javier Rabanal contará con el regreso de varias figuras con el fin de quedarse con los tres puntos.

Javier Rabanal, DT de Universitario, dio impactante calificativo a Paulo Autuori

En la previa del partido, el técnico de Universitario fue consultado por como enfrentar a un rival directo como es la escuadra rimense. Al respecto, Rabanal no dudó en brindar un breve análisis por el rendimiendo de Sporting Cristal y sorprendió al opinar directamente sobre Paulo Autuori.

El estratega español calificó a Autuori como "un referente" y no dudó en destacar el gran palmarés que ha obtenido el brasileño a lo largo de los años durante su carrera. Asimismo, señaló que son uno de los candidatos al título

Video: Jax Latin Media

"Por el entrenador que tiene, Cristal es más que un animador es un candidato al título del campeonato. Su entrenador (Paulo Autuori) es un referente, con un palmarés notable, no creo que hayan muchos con su recorrido, por lo que deberemos ser muy precavidos al momento de presionar, porque cualquier error lo saben capitalizar", expresó.

Del mismo modo, Javier Rabanal señaló que la escuadra 'celeste' es un equipo que maneja muy bien el balón y destacó el empate que obtuvieron ante 2 de Mayo en la Libertadores. "Fue un partido alocado por la expulsión, pero nunca le perdieron la cara al partido. Se vio que tiene capacidad y es un equipo muy fuerte mentalmente", añadió.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario vs Sporting Cristal se disputará este sábado 21 de febrero desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. Este encuentro será vital en este inicio del campeonato y puede costar caro de cara a la definición por el título.