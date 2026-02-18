Javier Rabanal tomó determinante medida con Sekou Gassama tras cuestionado debut: "No está..."

Universitario de Deportes se encuentra entrenando con la mentalidad puesta en poder vencer a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Para este encuentro, los hinchas se preguntan si Sekou Gassama volverá a sumar minutos con la camiseta crema. En ese contexto, se conoció que Javier Rabanal tomó una firme medida con el senegalés para los próximos partidos.

Javier Rabanal tomó determinante medida con Sekou Gassama tras cuestionado debut

Durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Sebastián Menéndez reveló las impresiones de una conferencia de prensa que brindó el DT de Universitario, Javier Rabanal, y señaló que Sekou Gassama no volvería a tener muchos minutos por ahora, ya que se le vio falto de ritmo en su debut.

"Rabanal dijo que lo lanzó al ruedo 30 minutos para ver como está físicamente y la conclusión de Rabanal fue que no está ni siquiera para media hora, sino para 10 y 15 minutos. Rabanal dijo que debía esforzarse porque ya volvieron otros jugadores", mencionó.

En esa línea, el periodista Gustavo Peralta añadió que todo apunta a que el delantero senegalés no integraría la lista de convocados para el clásico moderno ante Sporting Cristal, debido a la cantidad de variantes ofensivas con las que contará el técnico para este partido.

Video: Hablemos de MAX

"No sería descabellado que Gassama quede fuera de lista, teniendo en cuenta que ya tienen 4 alternativas de delantero: Valera, Flores, Alzugaray y el 'Tunche' (José Rivera). Puede ser que quede fuera", señaló el reconocido hombre de prensa.

Y es que, en el último partido, Universitario presentó la ausencia de José Rivera y Edison Flores en el ataque, lo que generó la oportunidad para que Gassama sume minutos. Sin embargo, para este nuevo encuentro, los delanteros nacionales se recuperaron y apuntan a sumar minutos. Lo que deja al senegalés sin espacio en el nómina.

Sekou Gassama reveló que está fuera de forma física

Luego de haber debutado, Gassama declaró para 'L1 MAX' e indicó que sintió la exigencia física en su primer partido con Universitario, por lo seguirá entrenando para recuperar su mejor nivel. "Me sentí un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba, pero poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamiento, espero seguir creciendo y mejorando", indicó.