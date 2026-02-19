Sporting Cristal se ilusiona con sumar a exjugador de Flamengo para vencer a Universitario

Uno de los partidos más emocionantes de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 será el clásico moderno entre Sporting Cristal vs Universitario. Los rimenses llegan con el desgaste de afrontar la Copa Libertadores a mitad de semana, pero buscará darle una alegría a su hinchada con la victoria. En medio de ello, se conoció que buscan sumar a una exfigura de Flamengo para quedarse con los 3 puntos.

Sporting Cristal se ilusiona con sumar a exFlamengo para vencer a Universitario

La escuadra de Paulo Autuori sabe que no puede relajarse luego de no haber tenido un gran inicio en la Liga 1, por lo que vencer a los cremas será vital. En esa línea, Sporting Cristal espera poder contar con todas sus figuras y se ilusionar con sumar a un destacado volante. Nos referimos al brasileño Gabriel Santana.

El periodista Denilson Barrenechea reveló en el programa 'Mano a Mano' que el volante con pasado en Flamengo se viene recuperando de gran manera de su lesión, por lo que ya está haciendo trabajos menores con el equipo. En esa línea, señaló que no fue considerado en los últimos partidos con el fin de que pueda estar disponible para el clásico ante la 'U'.

Sporting Cristal busca recuperar a Gabriel Santana para que enfrentar a Universitario.

"Me dijeron que Gabriel Santana está evolucionando bien, para que pueda llegar al partido con Universitario no viajó a Chongoyape ni a Paraguay. Se espera que pueda estar disponible, pero va a depender de como evoluciona. Mañana es el último entrenamiento y vamos a ver si termina llegando. Por ahora va haciendo trabajos ligeros", indicó el comunicador.

Cabe recordar que el brasileño terminó con una gran molestia en el pie derecho luego de la derrota ante Melgar. Por lo que el comando técnico prefirió en recuperarlo al 100 % con la finalidad de que llegue a este vital partido. Y es que Santana ha demostrado su gran calidad en el campo y es una pieza vital en el ataque de los rimenses.

Sporting Cristal tiene un apretado calendario

Su participación en la Copa Libertadores ha llevado a que Sporting Cristal tenga que darle movilidad a su esquema para evitar lesiones y sobrecargas. Y es que, los rimenses disputarán 4 partidos en solo 10 días. Primero, se midió ante Juan Pablo II el pasado 14 de febrero e hizo lo propio con 2 de Mayo el 17 del mismo. Ahora, deberá enfrentar a Universitario este viernes y luego volverán a verse las caras ante la escuadra paraguaya por la vuelta el próximo martes.