Reimond Manco lapida a futbolista de Sporting Cristal: "¿Dónde ch... lo han sacado?"

Sporting Cristal viene de igualar ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Hay jugadores que han recibido firmes críticas por su rendimiento y uno de ellos fue Felipe Vizeu. El atacante brasileño aún no convence para muchos de los que presencian el día a día del conjunto celeste, por lo que ahora Reimond Manco dio fuertes declaraciones durante programa en vivo.

En medio del podcast "Juego Cruzado", el 'ex Jotita' se pronunció públicamente para dar una opinión sobre el delantero de Sporting Cristal. En primera instancia, indica que Felipe Vizeu le ha causado un sinfín de sensaciones, entre positivas y negativas. Lo califica de "medio raro", debido a que hay acciones para aplaudir, pero que luego no lograr ser un buen definidor.

"A mi me sorprende bastante y mucho lo de Vizeu. Hay momentos en el que tu dices 'Qué buen jugador' y después dices '¿Dónde ch… me lo han sacado?'. Es medio raro, de verdad. A veces tiene movimientos, se asocia y dices bien. Después está mano a mano y se la falla. Todavía me sigue causando dudas, pero dudas buenas. Me parece un jugador interesante", manifestó Reimond Manco.

Lo cierto, es que desde el comando técnico de los celestes, liderado por Paulo Autuori, se le ha dado la total confianza a Felipe Vizeu para que sea el '9' titular de los 'rimenses' en esta temporada 2026. El atacante brasileño quiere anotar goles con su actual club y ahora tendrá un duro reto cuando se mida cara a cara ante Universitario de Deportes.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

El contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal finaliza en diciembre del 2026. El atacante celeste tiene estos meses para ganarse una renovación en el club del Rímac, por lo que tendrá que mostrar buenos resultados a lo largo de la Liga 1 y Copa Libertadores su gran experiencia en distintos elencos internacionales.