- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cienciano
- Perú vs Ecuador
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Manco fue sincero y dio rotundo calificativo a Paolo Guerrero tras no patear penal: "Es un..."
El exjotita se pronunció directamente respecto al penal que decidió no ejecutar el delantero de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores con un categórico mensaje.
Alianza Lima sufrió una dura eliminación de la Copa Libertadores 2026 tras caer en el global 2-1 ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la etapa preliminar. Paolo Guerrero, capitán del cuadro blanquiazul decidió no ejecutar un penal a favor de su equipo, escenario que hasta hoy en día sigue siendo objeto de debate para los hinchas. Reimond Manco habló respecto a este suceso en particular.
PUEDES VER: Filtran millonaria suma que Alianza Lima tuvo que pagarle a Carlos Zambrano para que se fuera
Reimond Manco dio firme calificativo a Paolo Guerrero tras el Alianza Lima vs 2 de Mayo
Durante el programa de YouTube 'Juego Cruzado', el exfutbolista de Unión Comercio calificó al 'Depredador' como un delantero eficaz de cara al arco rival, motivo por el cual, señaló su extrañeza con que el ariete del conjunto victoriano respecto a cederle el penal al ecuatoriano Eryc Castillo ante el 'Gallo Norteño'.
Paolo Guerrero no pateó penal clave en el Alianza Lima vs 2 de Mayo/Composición: GLR
"Yo no creo que Guerrero haya querido proteger a Castillo con sus declaraciones. Paolo es un hambriento de gol. Si pierde y no marca, por su personalidad, se molesta. Por eso me pareció raro que diga que quiso darle confianza a Castillo, porque él quiere hacer gol en todos los partidos", manifestó.
Por consiguiente, Reimond Manco brindó su punto de vista tras el pronunciamiento que dio el atacante Paolo Guerrero e indicó que posiblemente el histórico goleador de la selección peruana no se haya tenido confianza en este momento decisivo.
"Luego de escuchar sus declaraciones y por todo lo que ha vivido, creo que tuvo miedo de fallar. Miedo a convertirse en el villano", acotó el exjotita.
Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada
Cabe recordar que, de manera oficial, el delantero de Alianza Lima lleva disputados 4 partidos con los blanquiazules a nivel local e internacional, además de 2 goles. A sus 41 años, el experimentado jugador es titular indiscutible para el técnico argentino Pablo Guede.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
d'Uchis Sweets & Cakes
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!
PRECIOS/ 79.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90