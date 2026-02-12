Figura de 2 de Mayo dejó fuerte mensaje sobre Paolo Guerrero tras no patear penal: "A esa edad..."

2 de Mayo hizo una hazaña heroica en la Copa Libertadores eliminando a Alianza Lima en el Estadio de Matute. Una de las jugadas más comentadas del partido fue cuando Paolo Guerrero decidió no ejecutar un penal que pudo haber cambiado el tramo del partido. Precisamente, Brahian Ayala, figura del 'Gallo Norteño' dedicó contundentes palabras al delantero nacional por esta acción.

PUEDES VER: Alianza Lima tomó determinante medida con futuro de Pablo Guede tras eliminación en Libertadores

Figura de 2 de Mayo dejó fuerte mensaje sobre Paolo Guerrero tras no patear penal

Brahian Ayala se convirtió en una de las figuras de la noche tras entrar de cambio para anotar el gol de la clasificación. Por ello, durante una entrevista con el programa 'Deporte Total', fue consultado por su opinión luego de que Paolo Guerrero decidiera no patear un penal a los 36 minutos, una acción totalmente diferente a la que vivió él.

Ante la consulta, el atacante paraguayo reveló que fue sumamente extraño que Guerrero cediese el penal a Eryc Castillo y sorprendió al indicar es una acción insólita considerando la trayectoria y edad que tiene el 'Depredador'.

Brahian Ayala fue el verdugo de Alianza Lima al anotar de penal el gol de 2 de Mayo.

"La verdad que me extrañó mucho lo que dijo Paolo Guerrero. Realmente con la trayectoria que él tiene no sé si se sentiría con confianza a esa edad con esta clase de partidos. Cuando Ángel atajó el penal, hubo nerviosismo de parte de ellos, de la gente también que estaba empezando a abuchear, jugaron para atrás, al pelotazo, el técnico se empezó a volver loco", mencionó el atacante.

Asimismo, Ayala comentó que luego de que Castillo errara el disparo sintió el gran nerviosismo que invadió a los jugadores de Alianza Lima, una factor que provocó que cambien su estilo de juego en beneficio de 2 de Mayo.