Mr. Peet revela que fichaje de Alianza Lima se truncaría tras eliminación en Libertadores: "Contrato"

Una de las personas que se pronunció ante la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 es Mr. Peet. El reconocido periodista deportivo es hincha confeso de los blanquiazules, por lo que no calló al expresar su sentir ante este resultado. Fuera de toda la desazón, reveló que un fichaje era clave para tienda 'íntima' en este 2026, pero que ahora todo podría dar un giro inesperado.

¿Se cae fichaje de Alianza Lima tras eliminación en Copa Libertadores?

Durante su programa "Madrugol", Peter Arévalo confesó públicamente que el área deportivo de Alianza Lima tenía interés en reforzar el plantel con un jugador de bastante nivel. La idea era incorporarlo a mediados del 2026, dado la situación compleja que vivió la institución a inicios de temporada.

Sin embargo, ante la eliminación de los 'victorianos' en la Fase 1 de la Copa Libertadores, el equipo no percibirá un fuerte ingreso económico como se estimaba, lo que conlleva a intuir que esta incorporación podría estancarse al no tener un sustento para potenciar el primer equipo que lidera Pablo Guede.

"Para mitad de año tenía en vista a un refuerzo importante, yo no sé si esto va a perjudicar ese interés. Porque en vista la situación que se dio, y en vista a los lesionados que hay, Alianza había pensado, deben pensarlo todavía porque no está resuelto el problema, pensó en un nombre, pensó en un jugador. Pero ese nombre no es fácil, tiene contrato. Es de un club importante. Esto de acá perjudica absolutamente, porque deja de entrar dinero al club", reveló Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

De igual manera, Mr. Peet siguió su línea e indicó que esta eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo debe catalogarse como "fracaso internacional". Por ende, afirma que la única manera de que este episodio quede como anécdota de mal sabor en los hinchas es que los blanquiazules se consagren campeones de la Liga 1 2026.