Ex Sporting Cristal da firme comentario al ver eliminación de Alianza Lima: "Somos un..."

Luego de la eliminación de Alianza Lima, muchos se han pronunciado respecto a este golpe duro para la historia del cuadro blanquiazul. Uno de ellos fue un ex Sporting Cristal, quien dejó firmes palabras de este irregular rendimiento que no bastó para poder avanzar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Ex Sporting Cristal y su firme comentario tras eliminación de Alianza Lima

Nos referimos a Alejandro Duarte, portero de 31 años que fue fichado por Alianza Lima para este 2026. Luego de varias temporadas con Sporting Cristal, en el que las últimas temporadas fue suplente, tuvo la chance de ser titular ante 2 de Mayo y generó un penal a favor de los paraguayos.

Luego de esta eliminación en Matute, el guardameta nacional declaró ante la presa y expresó su tristeza por quedar tempranamente fuera de la Copa Libertadores. No quiso apuntar contra ningún compañero y aseguró que todos son responsables de este mal planteamiento. Por si fuera poco, indicó que hay un contacto con el rival a la hora de cobrar penal, pero que no ameritaba una pena máxima.

"Creo que es una noche dura para nosotros. Asumimos lo que es este golpe a la institución y no queda otra que poner la cara. Creo que hay un contacto, pero considero que no lo barro como normalmente los arqueros terminan haciendo los penales. Creo que si bien es cierto que podía buscar razones para cobrarlo, creo que si no lo cobraba no pasaba nada tampoco. Somos un equipo y todos somos responsables", declaró Alejandro Duarte.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Como se conoce, Alejandro Duarte fue titular con Alianza Lima tras la lesión de Guillermo Viscarra. El golero boliviano será baja por semanas, por lo que ahora el ex Sporting Cristal será el '1' de los blanquiazules en los siguientes compromisos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿En qué clubes jugó Alejandro Duarte?