Ex Universitario criticó eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores: "Un fracaso"

En medio de las críticas por el partido de Alianza Lima como local, surgió la opinión de un futbolista con pasado en Universitario de Deportes que fue tajante al hablar sobre el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede. El elenco blanquiazul empató 1-1 ante 2 de Mayo y esto significó el final de su participación en la Copa Libertadores.

Ex Universitario criticó eliminación de Alianza Lima en Libertadores

Para la temporada 2026, Alianza Lima fichó a importante jugadores en busca de conseguir sus objetivos; sin embargo, esto no le salió bien al cuadro íntimo y se despidió de manera pronta de las competiciones internacionales. Precisamente uno de sus flamantes fichajes proviene de Universitario de Deportes y sorprendió con duras declaraciones tras empate ante 2 de Mayo en Matute.

"Si pierdes siempre va a ser un fracaso, pero bueno toca enfocarse en lo que viene", dijo Jairo Vélez al término del partido en el estadio Alejandro Villanueva que acogió a miles de hinchas aliancistas que se fueron con las manos vacías tras el mal rendimiento de los jugadores que entraron al campo de juego.

(Video: Jax Latin Media)

Al igual que en el partido de ida, Alianza Lima presentó ocasiones claras frente al arco de Martínez, pero que no se pudieron concretar de manera adecuada para que consigan la ansiada ventaja. Aunque el gol de Advíncula les trajo esperanza, el penal cometido por Duarte terminó de sentenciar el cotejo.

Los flamantes fichajes de Alianza Lima todavía no logran completar un partido destacado y uno de los más cuestionados es justamente Federico Girotti, quien es el que más costó en La Victoria.

El próximo partido de Alianza será ante Alianza Atlético como visitante y se espera que Pablo Guede presente una idea más claro en cuanto al planteamiento para garantizar los tres puntos y los acerque a la obtención del título en la Liga 1.