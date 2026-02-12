0

Luis Ramos, delantero de Alianza, dio tajante respuesta sobre penal no pateado por Paolo Guerrero: "Él..."

El habitual pateador de los penales en Alianza Lima es Paolo Guerrero, pero ante 2 de Mayo, el delantero no tomó la responsabilidad y se lo cedió a Eryc Castillo.

Jasmin Huaman
Ramos dio contundente respuesta sobre penal no pateado por Guerrero.
Ramos dio contundente respuesta sobre penal no pateado por Guerrero. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador en el primer tiempo para poner igualar la serie con un penal que debió ser pateado por Paolo Guerrero, pero el capitán no tomó la responsabilidad y el arquero de 2 de Mayo le atajó el tiro a Eryc Castillo. Al término del partido, Luis Ramos, quien entró en los últimos minutos del partido, sorprendió con una contundente respuesta sobre lo sucedido en el campo.

El elenco blanquiazul sabía que un gol en el primer tiempo hubiera servido como gran impulso para salir en busca de la clasificación ante 2 de Mayo. El árbitro del encuentro sentenció penal a favor de Alianza Lima y cuando se suponía que Paolo Guerrero saldría a patearlo, finalmente fue Eryc Castillo quien se paró frente al arquero y esto generó sorpresa en toda la hinchada.

Ramos dio fuerte respuesta tras penal no pateado por Paolo Guerrero

Luego de conocerse que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores, Luis Ramos conversó con la prensa y sorprendió al dar una respuesta reveladora sobre Paolo Guerrero y la razón por la que no pateó el penal en el primer tiempo ante 2 de Mayo.

"Teníamos plenamente la confianza de revertirlo esto en casa, pero las cosas se dieron así, obviamente duro. No sé por qué Paolo no pateó el penal, deberían preguntarle a él, no estuve en campo para poder decirlo", sostuvo Luis Ramos sobre el posible gol que habría puesto en ventaja a Alianza Lima.

Luis Ramos entró en reemplazo de Gianfranco Chávez a los 82 minutos y en el poco tiempo que estuvo en el campo de juego generó ocasiones de peligro y una de ellas casi termina en gol de no ser por la enorme respuesta del arquero de 2 de Mayo.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que pasar de página y enfocarse en el torneo local. Su próximo rival será Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura. El partido se jugará en sábado 14 de febrero a las 20:00 horas.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

