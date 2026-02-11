- Hoy:
DT de 2 de Mayo dio rotundo comentario sobre Alianza tras eliminarlos de la Copa Libertadores
Eduardo Ledesma, DT de 2 de mayo, no se guardó nada y dio un fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima perdió 2-1 ante 2 de Mayo en el resultado global por la fase 1 de la Copa Libertadores y quedó eliminado del certamen internacional. Tras ello, Eduardo Ledesma, técnico del cuadro paraguayo, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el juego del equipo íntimo.
Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores
En la conferencia de prensa, el entrenador de 2 de Mayo, Ledesma, fue consultado sobre la victoria que obtuvo en el Estadio Alejandro Villanueva ante Alianza por la Fase 1 de la Copa Libertadores.
En declaraciones, Eduardo Ledesma manifestó que le asombró el poco juego demostrado por Alianza Lima, dejando en claro que esto facilitó al equipo paraguayo a conseguir la clasificación a la siguiente ronda.
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.
"Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo", declaró el técnico del club visitante.
