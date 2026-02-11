0
Alianza Lima se quedó sin Copa Libertadores 2026

DT de 2 de Mayo dio rotundo comentario sobre Alianza tras eliminarlos de la Copa Libertadores

Eduardo Ledesma, DT de 2 de mayo, no se guardó nada y dio un fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dio rotundo comentario a Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Libertadores
DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dio rotundo comentario a Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
Alianza Lima perdió 2-1 ante 2 de Mayo en el resultado global por la fase 1 de la Copa Libertadores y quedó eliminado del certamen internacional. Tras ello, Eduardo Ledesma, técnico del cuadro paraguayo, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el juego del equipo íntimo.

Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores

PUEDES VER: Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza: "Esto es..."

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores

En la conferencia de prensa, el entrenador de 2 de Mayo, Ledesma, fue consultado sobre la victoria que obtuvo en el Estadio Alejandro Villanueva ante Alianza por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

En declaraciones, Eduardo Ledesma manifestó que le asombró el poco juego demostrado por Alianza Lima, dejando en claro que esto facilitó al equipo paraguayo a conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

eduardo ledesma dt 2 de mayo alianza lima

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.

"Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo", declaró el técnico del club visitante.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

