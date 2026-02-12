Paolo Guerrero da la cara tras no patear el penal de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "La culpa es..."

Uno de los episodios que generó muchas incógnitas en los hinchas de Alianza Lima fue la decisión de que Eryc Castillo ejecute el penal contra 2 de Mayo en vez de Paolo Guerrero. El ecuatoriano terminó errando el remate desde los 12 pasos y todas las miradas fueron hacia el 'Depredador' por no tomar responsabilidad en clara acción de gol.

Paolo Guerrero se pronuncia tras eliminación de Alianza Lima

Luego de culminar el partido, uno de los jugadores que pasó por la zona mixta del estadio fue Paolo Guerrero, quien se mostró muy descontento por este resultado que lo deja a Alianza Lima fuera de toda competencia internacional este 2026. Muy aparte de expresar sus sensaciones del compromiso ante 2 de Mayo, no fue ajeno a las consultas del por qué no pateó el penal en la primera parte.

En palabras del atacante blanquiazul, no se sintió con mucha confianza para rematar desde los 12 pasos, más aún al saber que desperdició una clara ocasión de gol ante la portería rival. Aceptó la culpa públicamente por no tomar responsabilidad en el penal, por lo que ahora solo espera levantar cabeza y cerrar la temporada 2026 con un título nacional.

"No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", manifestó Paolo Guerrero en zona mixta del Estadio Alejandro Villanueva.

Eryc Castillo habló tras fallar penal de Alianza Lima

Dado que Paolo Guerrero no ejecutó el penal para Alianza Lima, fue Eryc Castillo quien tomó el esférico para poder abrir el marcador en Matute. Sin embargo, su remate fue atajado y desperdició una clara ocasión para sacar ventaja contra 2 de Mayo.

"Simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Fue mérito del arquero. Lamentablemente no nos quedamos con lo que queríamos y hay que levantar la cabeza. El fútbol tiene esas cosas. Tristes por esto. Hicimos todo lo que pudimos. No alcanzó", manifestó el ecuatoriano a ESPN.

