Universitario y su polémica publicación tras eliminación de Alianza Lima: "Felices..."

Alianza Lima cayó eliminado a manos de 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, un resultado que ha generado diversas reacciones de todos los hinchas. Precisamente, tras la aparatosa caída de los blanquiazules, Universitario no dejó pasar la oportunidad y dejó una inédita publicación que generó polémica en las redes sociales.

Universitario y su polémica publicación tras eliminación de Alianza Lima

Un día después de que se concretó la eliminación de Alianza Lima en el torneo continental, la escuadra merengue no tardó en reaccionar y dejó una inesperada publicación que despertó la euforia de sus hinchas. Y es que, mostraron su ánimo en el entrenamiento de este jueves y recordaron que están próximos a su siguiente partido en Liga 1.

"Muy buenos días, cremas. Felices porque mañana nos reencontramos en casa. Una historia de grandeza", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales, acompañado de fotos de sus futbolistas. No obstante, lo más llamativo fue que en todo el material visual salen sus jugadores riéndose a carcajadas.

Universitario dejó polémico mensaje tras eliminación de Alianza Lima en Libertadores.

En las imágenes se aprecian a varios de sus jugadores, donde los más alegres eran Yuriel Celi, Álex Valera, Jairo Concha y Williams Riveros. Asimismo, en los comentarios los hinchas elogiaron la creatividad del club para lanzar los dardos.

Es sabida la gran rivalidad que existen entre los dos clubes, por lo que la 'U' no desaprovechó la caída de Alianza para poder dejar una 'burla' indirecta por la situación de los 'íntimos'.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario volverá a la canchas este viernes 13, enfrentando a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los cremas buscarán seguir firmes en el Estadio Monumental y conseguir un nuevo triunfo que los acerque al liderato en la tabla de posiciones de la Liga 1. Para este compromiso se apunta a que reaparezca Andy Polo y el debut de Sekou Gassama.