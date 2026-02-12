Prensa argentina dio duro comentario sobre Girotti tras eliminación de Alianza: "Frente al arco..."

Para la temporada 2026, Alianza Lima se reforzó con Federico Girotti para su delantera, pero hasta la fecha no ha marcado ningún gol ni en partido amistosos. Esto ha hecho que se cuestione su fichaje y luego de la eliminación del equipo blanquiazul, en Argentina no dudaron en apuntar contra las chances que se perdió en la llave ante 2 de Mayo y el rendimiento que ha presentado en el elenco dirigido por Pablo Guede.

Desde que llegó a Alianza Lima, Federico Girotti ha sido uno de los futbolistas que más expectativas generó y más aún porque siempre está entre los titulares o primeros cambios del entrenador. La paciencia del hincha blanquiazul se va acabando y esto ha sido resaltado por la prensa argentina.

Prensa argentina califica el rendimiento de Girotti en Alianza Lima

El destacado diario Olé se refirió a Alianza Lima como "el verdugo de Boca Juniors" y no perdió la oportunidad para hablar sobre la actuación de Federico Girotti, quien dejó el fútbol argentino para mudarse a la liga peruana. El delantero de 26 años se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del club Íntimo.

"El argentino tuvo dos situaciones claras de gol, pero no logró concretar, lo que generó frustración en los aficionados blanquiazules. La situación más clara para anotar su primer tanto fue a los tres minutos de partido, donde no empujó la pelota frente al arco tras un buen centro atrás de su compatriota Gentile", indicaron.

Prensa argentina opina sobre actuación de Girotti en Alianza.

Federico Girotti todavía no ha marcado de manera oficial con el equipo de Alianza Lima a pesar de contar con la confianza del estratega Pablo Guede, quien lo prefiere por encima de Luis Ramos, otro de los flamantes fichajes de la temporada.

¿Cuánto costó el pase de Girotti a Alianza?

La transacción de Federico Girotti a Alianza Lima llegó a un acuerdo definitivo a finales de la temporada 2025. El club victoriano compró al atacante argentino por 1.6 millones de dólares, que equivale al 50% de los derechos del jugador.