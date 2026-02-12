Hinchas de Alianza Lima explotaron con Guerrero tras eliminación ante 2 de Mayo: "Cobarde..."

Alianza Lima sufrió el primer golpe deportivo de la temporada, luego de ser eliminado por 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores. Uno de los jugadores más señalados tras la eliminación fue Paolo Guerrero, especialmente por no haber pateado un penal en el partido. Tras la caída, los hinchas blanquiazules no dudaron en arremeter contra el delantero.

Hinchas de Alianza Lima explotaron con Paolo Guerrero tras eliminación

Los hinchas no contemplaban la posibilidad de caer ante un rival inferior, al menos en el papel. Sin embargo, el momento más tenso llegó a los 39 minutos, cuando el árbitro cobró un penal a favor de Alianza Lima. Todos esperaban que Paolo Guerrero asumiera la responsabilidad, pero el encargado fue Eryc Castillo, una decisión que terminaron lamentando, ya que el ecuatoriano falló el disparo.

Por ello, considerando la efectividad que ha tenido el ‘Depredador’ desde los once pasos, muchos aficionados se mostraron incrédulos al ver que no tomó la pelota. Al final del partido, un sector de la hinchada hizo sentir su molestia y arremetió contra el delantero. “¡Paolo, cobarde, la con*** de tu m***!”, se escuchó en un video grabado por un hincha desde la tribuna.

Y es que, luego de esta situación, Guerrero no volvió a tener una ocasión clara de gol, dejando un mal desempeño en campo. Los reclamos de los hinchas reflejan la enorme frustración, cuestionado que su principal referente no asumiera una situación decisiva del encuentro que pudo cambiar el rumbo del partido desde temprano.

Paolo Guerrero se pronunció tras no haber cobrado el penal

Luego de los cuestionamiento, Paolo Guerrero conversó con los medios en la zona mixta y se pronunció sobre su decisión de ceder el cobro del penal a Castillo. Según señaló el delantero nacional, no se sentía con la confianza necesaria para poder tomar la responsabilidad, aceptando toda la culpa de su decisión.

"No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", mencionó.