Ángel Martínez, arquero de 2 de Mayo, dio fuerte mensaje tras eliminar a Alianza: "Hablaron..."

Alianza Lima tuvo una noche para el olvido luego de haber sido eliminado por 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules se van del torneo internacional dejando una pobre imagen en la cancha. Tras el partido, el portero paraguayo Ángel Martínez no dudó en pronunciarse y dejó rotundo mensaje luego de eliminar a los blanquiazules.

Arquero de 2 de Mayo dio fuerte mensaje tras eliminar a Alianza Lima

Martínez se consagró como la gran figura del partido y como el "ángel" de 2 de Mayo en Matute, luciéndose con impresionantes atajadas e incluso tapando un penal. Por ello, fue uno de los jugadores más solicitados por los medios en el arribo al aeropuerto para poner rumbo a Paraguay.

En su pronunciamiento, el guardameta de 23 años recordó que eran considerados como el equipo inferior por gran parte de la prensa y sobre todo por Alianza Lima, indicando que los terminaron subestimando. Sin embargo, lejos de molestarse, indicó que esto terminó tocando su orgullo y les permitió sacar el máximo rendimiento.

Video: NPY Oficial

"Ellos hablaron mucho, los peruanos nos subestimaron. Creo que fue algo a favor de nosotros, porque nos tocaron y demostramos de qué estamos hechos. Gracias a eso se nos dio la clasificación. Todos estamos felices, cada uno dio todo de si y cada esfuerzo valió la pena", expresó el portero paraguayo.

Ángel Martínez habló sobre el duelo ante Sporting Cristal

Por otro lado, el guardameta señaló que ahora les tocará enfocarse en el siguiente enfrentamiento ante Sporting Cristal por la segunda fase e indicó que irán en busca de una nueva hazaña. "Vamos a preparar el partido, creo que va ser un lindo encuentro y vamos a hacer todo para pasar de fase", señaló.

Alianza Lima perdió millones por no superar la fase 1

Luego de haber sido eliminado del torneo Conmebol, los 'íntimos' perdieron la oportunidad de sumar una gran suma de dinero en sus arcas, ya que por solo superar la Fase 1 se aseguraban 500 mil dólares, mientras que si hubieran llegado a la fase 3 sumaban 600 mil dólares.