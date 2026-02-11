¿Alianza Lima jugará la Copa Sudamericana si pierde con 2 de Mayo en la Libertadores?

Por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y necesita ganar por más de un gol de diferencia para clasificar a la siguiente ronda sin necesidad de penales. Por ello, muchos hinchas se preguntan si en caso queden eliminados aún tendrán chance de jugar la Copa Sudamericana, y aquí te aclaramos esa duda.

Como sabemos, en determinada instancia del torneo de clubes más importante de Sudamérica tienes la opción de marcharte al otro certamen de la Conmebol si pierdes la llave, pero lamentablemente para los íntimos no sucede en la primera etapa. Esto ocurre recién en la Fase 3, donde el vencedor llega a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y el perdedor se va a la misma ronda, pero de la Copa Sudamericana.

Es decir, si Alianza Lima queda eliminado ante 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero consumará un enorme fracaso internacional, ya que se quedará fuera de cualquier competición continental en los primeros meses del año. Por ello, es primordial para los blanquiazules derrotar al 'Gallo Norteño' en casa y así obtener el boleto para la Fase 2, donde se encuentra esperando Sporting Cristal de Paulo Autuori.

Alianza Lima cumple 125 años y quiere celebrarlos siguiendo en la Copa Libertadores.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar?

Producto de la derrota 1-0 en Paraguay, los íntimos están obligados a conseguir una victoria. Si ganan por la mínima (1-0, 2-1, 3-2, etc) se verán obligados a definir la serie desde los penales, mientras que si vencen por más de un gol de diferencia clasificarán automáticamente a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026. Eso sí, si los de Pablo Guede empatan o pierden se despedirán del certamen.

Posible once de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Teniendo en cuenta las bajas por lesión e indisciplina que tiene Alianza Lima, este es el probable once de Pablo Guede para buscar la victoria ante 2 de Mayo en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.