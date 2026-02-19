Ex Alianza Lima da firme opinión de la 'U' a poco de partido con Sporting Cristal: "Un rival..."

Universitario se alista para lo que será el partido ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En medio de la antesala a este encuentro, un exfutbolista de Alianza Lima se pronunció de cara a este choque que podría ir definiendo el futuro de cada institución en la presente temporada.

Ex Alianza Lima se dirige a Universitario

Nos referimos a Catriel Cabellos, actual mediocampista de Sporting Cristal y que tuvo pasado en Alianza Lima. Una vez que la delegación celeste llegó a la capital luego de su partido en Paraguay ante 2 de Mayo, el volante que también jugó en Racing Club se dirigió a los cremas pensando en el Clásico.

En primera instancia, dejó un breve comentario sobre lo que fue el choque ante el 'Gallo Norteño' por Copa Libertadores, pero de ahí mencionó a Universitario como "un rival directo" y que este tipo de compromisos que son clásicos deben ganarse sí o sí en casa.

"Lindo partido de Copa Libertadores, como todos son difíciles. Tuve un calambre, por eso tuve que salir. Ahora a recuperar. Un empate importante, un rival difícil, después de esto lo vamos a trabajar mejor. Me da mucha confianza ser dos partidos de titular y la verdad es algo que vengo buscando hace tiempo, ¿Universitario? La verdad que es un rival directo, tenemos que jugarlo de la manera que se tiene que jugar los clásicos y ganarlo", declaró Catriel Cabellos.

(VIDEO: Inka Digital TV)

Catriel Cabellos es uno de los jugadores que recibió duras críticas por parte de la hinchada de Sporting Cristal durante su estadía en el club. Sin embargo, Paulo Autuori lo ha alineado de titular en dos partidos consecutivos, por lo que el futbolista se llena de confianza con miras a lo que se le viene el cuadro celeste.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se jugará el sábado 21 de febrero a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.