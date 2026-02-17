Universitario en el mismo grupo que Independiente y U Católica en torneo internacional

Mientras todos los hinchas de Universitario de Deportes están 100% concentrados en lo que viene haciendo el plantel de Javier Rabanal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, una noticia generó gran impacto debido a que recientemente se confirmó el grupo al que pertenecerá la 'U' en el torneo internacional. Los merengues compartirán con Independiente, Universidad Católica y Carneras.

A través de su cuenta oficial de 'X', el club de Ate confirmó su presencia en la competición donde enfrentará a tres clubes del extranjero y quedó listo para su debut dentro de los próximos días. Eso sí, no se trata de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, sino de la Copa Chubb La Otra Mitad del Mundo. Este torneo iniciará la semana entrante y se llevará a cabo en Quito, Ecuador.

Así como lees, el plantel femenino de Universitario de Deportes participará de este certamen amistoso y enfrentará a Independiente del Valle, Universidad Católica y Carneras Fútbol. Las cremas buscarán agarrar rendimiento para iniciar el Torneo Apertura de la Liga Femenina, donde buscarán salir campeonas para acabar así con la hegemonía de Alianza Lima y evitar su tricampeonato.

Universitario jugará la Copa Chubb.

"¡A demostrar su garra! Nuestras Leonas ya están listas para dejarlo todo en la Copa CHUBB en Quito. ¡Nos vemos en la cancha IDV, Carberas y U. Católica!", precisó el cuadro merengue a través de su cuenta oficial de 'X', haciendo oficial de esta forma su participación en el prestigioso certamen sudamericano.

¿Cuándo juega Universitario la Copa Chubb?

Vale precisar que la Copa Chubb La Otra Mitad del Mundo iniciará el próximo domingo 22 y terminará el martes 24 de febrero, por lo que apenas tiene una duración de dos días. El formato es de todos contra todos y la 'U' confía en demostrar un buen nivel, sobre todo porque a fines de año participarán en la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo más importante de la Conmebol en la categoría.